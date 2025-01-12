Мнение: Хроники деградации Британии: в крупных городах белые уже в меньшинстве

1. «Их нравы». Нашёл у Виктора Мараховского славное про жизнь в Лондоне. Сейчас уже сложно представить, но ещё каких-то 25-30 лет зарубежные страны были в наших глазах настоящей цивилизацией, а эмиграция — однозначным жизненным успехом. Даже тогда не все истории эмигрантов заканчивались хорошо, однако эмиграция казалась безусловным прыжком вверх.



Страны при этом ранжировались по качеству. Переехать куда угодно, хоть на Мадагаскар, считалось достижением. Переехать в европейскую страну по типу Венгрии или Испании — большим достижением. Переехать в Лондон, столицу Британии, и разглядывать красные телефонные будки по шерлокхомсовских местам… это было очень круто — примерно как занять должность высокого начальника с огромной зарплатой. Когда про условную одноклассницу говорили, что «Светка переехала в Лондон» это звучало примерно так: «наша Светка теперь Светлана Васильевна, руководит отделом закупок в Газпроме, имеет личного охранника и двух секретарей». Смысл был такой: да, богатые тоже плачут и, может быть, что-то там у Светки в Лондоне с её лордами не сложится, но она всё же сделала колоссальный рывок наверх, от наших-то испачканных в навозе лаптей к лакированным туфлям, гремящим по полированному паркету Биг-Бена.



Теперь репутация у других стран совершенно другая. Конечно, большая часть эмигрантов — нормальные люди, и многие из них добились безусловного успеха за рубежом, как минимум финансового. Но всё же теперь реплика «Светка переехала в Лондон» не особо отличается по интонации от «Светка переехала в Душанбе». Ради хорошей зарплаты или по семейным обстоятельствам — почему бы нет, однако завидовать тут уже особо нечему.



Так вот, нашёл у Виктора Мараховского славное из подкаста господина Кисина (ссылка, ссылка):



— Все, кто создают работы, бегут из Британии. Никто об этом не говорит, но мы выгоняем людей, создающих богатство и платящих налоги, и заменяем их на людей, прибывающих заполнять дно трудовой пирамиды — в лучшем случае, если они вообще работают. Улицы нечисты и небезопасны. Я тут был в Лондоне, видел ребят, которые носятся в метро, прыгают не платя через ворота, мусорят, хулиганят, толкаются на эскалаторах — и я видел работников метро, которые стояли, смотрели на это и ничего не делали.

Уличная преступность резко растёт, и одна из причин, по которой она растёт — полиция не реагирует. Несколько лет назад у меня взломали машину, разбив стекло. Над всем этим висела камера слежения. Я позвонил в полицию, но там никто не подходил. Я написал полиции емейл. Они ответили мне: «Мы расследовали, мы ничего не обнаружили, вот номер вашего заявления». Вы, может, видели этот вирусный видос — парень оставил байк напротив Скотланд-Ярда с включенным трекером, а в полиции ответили: вот номер вашего заявления, мы расследовали, ничего не можем сделать.

Наша отечественная полиция, может быть, тоже не всегда реагирует на мелкие преступления с должной проворностью. Но всё же — снимите с меня розовые очки, если я чего-то не замечаю — у нас такого бардака, как в Лондоне, даже и близко нет. А разгадка проста: во-первых, мигрантам не платят пособия, которые буквально разлагают их души и характер, а во-вторых, нашу полицию никто не бьёт по рукам, когда она ловит с поличным преступника с неправильным цветом кожи.

В Британии слепота полиции объясняется её связанными руками. В России в аналогичных ситуациях — ленью и высокой загруженностью конкретных сотрудников полиции.

2. Найджел Фараж, лидер британской Партии реформ, приводит на видео любопытные данные (ссылка). Согласно его цифрам, крупнейшие города Великобритании стали уже городами с белым меньшинством. В Лондоне белых осталось 37%, в Бирмингеме – 43%, в Манчестере – 49%.

В целом же по стране, каждый 6-й житель Великобритании рождён не в самой Великобритании, а за рубежом. Тогда как ещё несколько лет назад речь шла о каждом 8-м. Фараж предлагает зрителям задуматься о том, «не теряем ли мы нашу идентичность».

Вопрос риторический. Разумеется, теряют. Британия уже не та, что была 50 лет назад. Если бы речь шла только о генетике и пропорциях черепов, проблема не была бы такой серьёзной — британские улыбки, может быть, и вправду стоило бы подправить более ровными африканскими. Беда в том, что леваки при помощи пособий и всяких БЛМ подталкивают мигрантов к политике замещения белой культуры. Условного Шекспира молодые британцы разменивают на условный тверк, и это невыгодный для Британии обмен.

3. Историк-алкоголик тем временем рассказывает про этническую организованную преступность, которая десятилетиями терроризировала британские города, и которую покрывали на самом верху. Высокие лоббисты долго заметали под ковёр вырожденческие выходки своих протеже, однако голос Дональда Трампа, Илон Маск, как следует пошерудил сейчас кочергой в осином гнезде. Система, как водится, сопротивляется (ссылка).

…И если предыдущие 10 лет каждую попытку поднять скандал тут же заминали блестящими тысячелетними британскими институтами, то с прошлой недели по этой теме долбят из США при помощи Илона Маска, поэтому замять не удаётся.

Хотя очень стараются. Вчера один из старейших в мире институтов демократии сам 1000-летений Британский парламент 364 голосами «против» и 111 «за» отказал в расследовании. Не надо ничего расследовать, говорят, отставить у нас субординация и выслуга лет!

Британский институт свободы слова, явленный нам 400-летней британской прессой, в виде телерадиокампании Би-Би-Си написал статью, мол всё сложно, зачем вообще снова подняли тему, дело то старое! Проехали!

…

В процессе выяснилось, что 140-летний британский институт Королевской прокурорской службы просто административным путём закрыл дела. А полгода назад, того самого генпрокурора, Кира Стармера, которые все эти дела закрывал, вообще избрали премьер-министром. Получается, институт репутации тут тоже при делах.

А ещё в Великобритании куча всяких благотворительных и правозащитных организаций, тоже чуть ли не старейшие в мире подобные институты, которые на любую несправедливость отзываются тысячами голосов. Почти все завалились, делают вид, что ничего не произошло.

Для нас с вами это тоже проблема. США наш ситуативный враг, а Британия — наш враг принципиальный. Достаточно сказать, что если бы не британцы, то СВО с большой долей вероятности закончилась бы ещё в 2022 году, если бы вообще началась. Тот факт, что Дональд Трамп пытается сделать Америку великой снова — уже серьёзная проблема для России. Если же ему удастся вернуть на нормальные рельсы развития ещё и Британию… нет уж. Пожалуй, я продолжу надеяться, что британцы зашли в деле замещения своего народа и своей культуры слишком далеко.