Рупор кремлевской пропаганды: Крымский сценарий для Гренландии

Крымский сценарий для Гренландии

"Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами, мы хотим быть гренландцами" (с) премьер-министр Гренландии.

Кстати, мало кто задумывался, что особый статус Гренландии в составе Дании дает возможность реализации Крымского сценария.

Крым являлся автономией в составе Украины и выходил из ее состава на основании референдума основанного на конституции Крыма. Между референдумом о выходе из состава Украины и принятием Крыма в состав России – Крым некоторое время де-факто являлся независимым государством, которое на основании самоопределения народа попросилось в состав России.

Теперь приложите этот сценарий к Гренландии. Гренладия проводит референдум о выходе из состава Дании, ссылаясь на свой особый юридический статус в составе Дании. Становится независимым государством. И после этого может попроситься в состав США. Как независимое государство.

Тем самым, реализовав крымский сценарий.

"Вы ведь понимаете, что вы натворили?" (с)

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Источник: Colonel Cassad

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