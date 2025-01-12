Рупор кремлевской пропаганды: США – первый налогоплательщик в России

США стали первыми по величине среди иностранных налогоплательщиков в России.

В 2023 году американские компании, оставшиеся в России после начала войны в Украине, заплатили 1,2 миллиарда долларов налогов. Это сделало США крупнейшими иностранными налогоплательщиками, сообщает Newsweek со ссылкой на исследование группы B4Ukraine и Киевской школы экономики (KSE).

Майкл Макфол из Стэнфордского университета, который также работал в качестве посла США в Российской Федерации, назвал действия американских компаний "позорными".

"Это абсолютно позорно, что американские компании решили остаться в России и субсидировать варварскую войну Путина на Украине"

— сказал он в интервью Newsweek.

"Ещё не поздно поступить правильно"

Волки позорные с Уолл Стрит

@neinsider

Ничего личного, просто бизнес.

При этом европейцев они за это же самое будут давить и заставлять сворачивать бизнес в России.

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Источник: Colonel Cassad

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