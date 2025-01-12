Рупор кремлевской пропаганды: США – первый налогоплательщик в России
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США стали первыми по величине среди иностранных налогоплательщиков в России.
В 2023 году американские компании, оставшиеся в России после начала войны в Украине, заплатили 1,2 миллиарда долларов налогов. Это сделало США крупнейшими иностранными налогоплательщиками, сообщает Newsweek со ссылкой на исследование группы B4Ukraine и Киевской школы экономики (KSE).
Майкл Макфол из Стэнфордского университета, который также работал в качестве посла США в Российской Федерации, назвал действия американских компаний "позорными".
"Это абсолютно позорно, что американские компании решили остаться в России и субсидировать варварскую войну Путина на Украине"
— сказал он в интервью Newsweek.
"Ещё не поздно поступить правильно"
Волки позорные с Уолл Стрит
@neinsider
Ничего личного, просто бизнес.
При этом европейцев они за это же самое будут давить и заставлять сворачивать бизнес в России.
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Источник: Colonel Cassad
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