Для российской экономики в 2025 году возможны четыре сценария

Экономисты рассматривают четыре варианта развития российской экономики в 2025 году. Самый вероятный из них – так называемая «мягкая посадка». Ожидается, что рост ВВП замедлится до 2–2,5% после 4% в 2024 году. Это позволит снизить инфляцию и устранить экономический «перегрев».

Основным сценарием остается «мягкая посадка» с небольшим ростом экономики и инфляцией на уровне 5–7%. Этот вариант предполагает сохранение умеренной бюджетной политики и смягчение подхода Центробанка. Другой сценарий – «отсутствие посадки». В этом случае рост ВВП останется выше 2%, но инфляция не снизится из-за сохраняющейся поддержки спроса и слабой реакции экономики на повышение ставок.

Третий сценарий – рецессия, при которой экономика будет сокращаться хотя бы два квартала подряд. Она сопровождается ростом неплатежей, банкротствами и дефолтами.

Четвертый вариант – стагфляция, когда экономика стагнирует или сокращается, а инфляция остается высокой. Этот сценарий напоминает кризисные периоды 1990-х в России.

Вероятность рецессии или стагфляции невелика, но может вырасти из-за непредвиденных событий, таких как санкции или эскалация внешнеполитической обстановки.

По мнению экономистов, риски рецессии уменьшаются благодаря текущим действиям Центробанка, который отказался от повышения ставки, и умеренной бюджетной политике. Однако инфляционное давление сохраняется из-за высокого дефицита бюджета, затрат на экспорт, ослабления рубля и увеличения расходов на оборону и льготные программы кредитования.

Санкционные риски продолжают угрожать экономике. Новые ограничения могут усложнить внешнеторговые расчеты и увеличить давление на партнеров России.

Повышение налогов с 2025 года, напротив, может снизить инвестиционную активность бизнеса. Одновременно поддержку спросу окажут меры по увеличению социальных выплат, повышение МРОТ на 16,6% и индексация пенсий.

Развитие экономической ситуации будет напрямую зависеть от хода военного конфликта на Украине. Завершение боевых действий или замораживание конфликта способны снизить дисбаланс спроса и предложения, сократить инфляцию и стабилизировать экономику. Однако в случае дальнейшей эскалации возможен рост военных расходов и инфляции, что приведет к усилению сценария «отсутствия посадки».

По прогнозам, инфляция в базовом сценарии составит 5–7%, а рост ВВП замедлится до 1–1,5%. Снижение цен на нефть и ужесточение внешних условий также окажут давление на экономику. Вместе с тем ожидается рост реальных зарплат на 5% и возможное снижение ключевой ставки до 18–20% к концу 2025 года, если инфляция замедлится.