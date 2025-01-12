«Спасибо, вы больше не потребуетесь» – Трамп странно пошутил на встрече с выборщиками

Избранный президент США Дональд Трамп провёл встречу с выборщиками – представителями штатов, которые непосредственно выбирают главу государства, исходя из волеизъявления своих соотечественников.

Внимание прессы привлекли некоторые странные фразы будущего президента.

Уже прощаясь с участниками встречи, Трамп заявил: «Всем спасибо, вы сделали отличную работу. Вы больше не потребуетесь, но мы запомним вас». Кроме того, во время приветственной речи он говорил, что институт выборщиков «скоро станет частью великой истории Америки».

– У нас прекрасная страна, прекрасные люди… Кроме Джо Байдена, конечно. Но наша страна уже потеряла четыре потенциально прекрасных года – вы знаете, о чём я говорю. Мы не можем повторить эту ошибку, мы должны многое изменить, – сказал он.

Также, как отмечают журналисты, это первый раз, когда Трамп выступал на публике в кителе военного образца и больших солнцезащитных очках – до этого он предпочитал более официальный стиль.

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