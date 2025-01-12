Пропалестинским активистам запретили собираться у здания BBC из-за близости синагоги

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12.01.2025, 19:20, Новости дня
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Полиция Лондона запретила организаторам марша солидарности с палестинцами начинать шествие у штаб-квартиры BBC на том основании, что неподалеку располагается синагога. Об этом сообщила газета The Guardian.

Центральная синагога Лондона находится на Грейт-Портленд-стрит, в нескольких сотнях метров от комплекса британского общественного вещания. Марш намечен на 18 января – шаббат. Полиция утверждает, что проконсультировалась с представителями местной общественности и деловых кругов, в том числе с евреями.

У пропалестинских активистов решение вызвало возмущение: “Палестинская коалиция отвергает обвинения, будто наши марши враждебны или представляют угрозу для евреев. Сама полиция признает, что за время маршей не было ни одной угрозы синагоге”.

Также было опубликовано письмо 13 евреев: переживших Холокост и потомков переживших Холокост. Авторы документа обвиняют Израиль в геноциде населения Газы, добавляя, что еврейские участники пропалестинских демонстраций ни разу не сталкивались с враждебностью.


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