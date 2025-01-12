Мнение: Поколение ЖПТ

Паренёк из Туниса — неприятный тип, как и большая часть реддиторов — жалуется на младшую сестру, которая увечит себе мозг роботом. Вместо того, чтобы делать домашнее задание самостоятельно, она требует готовые ответы у ЧатаЖПТ и бездумно, даже не пытаясь в эти ответы вникнуть, копирует их. Цитирую (ссылка, ссылка):

Моей младшей сестре 11 лет, и она учится в последнем классе начальной школы. Она использует мой аккаунт ЧатЖПТ, поэтому я могу просматривать прошлые переписки и видеть, что она пишет. Поколение Альфа совсем пропало.

Она начинает с того, что просит ЧатаЖПТ перевести 3 минуты в секунды. Окей, можно сказать, что это нормально — возможно, ей просто показался сложным именно этот вопрос, верно? (Хотя 11-летний ребенок определённо должен понимать, что в трёх минутах 180 секунд). Но она продолжает просить ЧатаЖПТ решать абсолютно все вопросы из своей двухстраничной домашки по математике. Причем это очень простые вопросы — например, сколько часов в 1 дне и 7 часах. Это просто 24 + 7, но она спросила это у ЧатаЖПТ, даже не попытавшись решить сама.

Затем она просит ЧатаЖПТ сделать её задание по чтению. Она говорит ему написать анализ для очень простого стихотворения на 150 слов, которое ей нужно разобрать, а потом просто копирует вопросы из задания. При этом она даже не копирует хорошо структурированный длинный ответ, который даёт ЧатЖПТ. Она просит сделать ответ короче, а потом, даже когда ЧатЖПТ сокращает ответ до буквально одного предложения, она снова просит сделать его короче, превращая ответ в предложение уровня первоклассника из 7 слов, и просто копирует его, не понимая ни ответа, ни стихотворения, и даже не читая его.

Она никогда не читает, что отвечает ЧатЖПТ. Она просто тупо копирует и вставляет, пока на фоне идет «Игра в кальмара».

Если так делают многие школьники, то будущее выглядит мрачным. Послушайте, поколение Z способно писать и отвечать, но использует ЧатЖПТ из-за лени. А поколению Альфа придётся использовать ИИ, потому что они не будут способны думать самостоятельно.

И действительно, ровно к такому поведению ЧатЖПТ нас и подталкивает. При программировании, например, он выдаёт мне готовые куски кода, так что у меня появляется большое искушение копировать их целиком и, не читая, вставлять в программу. Если программа выдаёт после этого ошибку, опять-таки, первое побуждение — скопировать проявившуюся ошибку ЧатуЖПТ, не вчитываясь в неё, а потом так же бездумно внести предложенные нейросетью исправления в код.

Люди — ленивые существа, а это самый экономный способ поведения. Представьте, что вы готовите срочный отчёт начальству, и тут у вас в офисе ломается принтер. Вы звоните ремонтнику, и он неспешно объясняет вам, что проблема в хыр-быр-гыр, она вызвана гыр-быр-хыр, и вам, по-хорошему, надо бы сделать хыр-хыр и гыр-гыр в ближайший год, но вы можете сэкономить, если будете хыр-гыр и гыр-хыр. Дальше ремонтник говорит вам, как решить вашу проблему прямо сейчас: набрать на клавиатуре принтера 507 и нажать на синюю кнопку.

Внимание, вопрос. Вы захотите разбираться, что это за хыр-быр-гыр и так далее, про которые говорил ремонтник? Или вы просто наберёте 507, нажмёте на синюю кнопку, и вернётесь к другим своим делам?

У взрослого человека при общении с ЧатомЖПТ есть выбор. Он может или бездумно скопировать ответ ЧатаЖПТ туда, куда ему нужно, или он может напрячься, чтобы всерьёз вникнуть в ответ. Например, если бы на месте девочки был взрослый гость с другой планеты, который не знает, что такое «день» и «час», он мог бы спросить у ЧатаЖПТ, как считают время на Земле, и потом самостоятельно решить пример 24+7. У обычной школьницы такой опции нет: мозг ребёнка недостаточно развит, чтобы без острой на то необходимости идти по более затратному пути. Поэтому, очевидно, в 95% случаев нормальная школьница будет вести себя именно так, как в зарисовке тунисца: требовать от нейросети максимально коротких ответов, а потом, не отрываясь от просмотра сериала, копировать их себе.

Полагаю, конкретно у этой девочки мало шансов, так как её родителям всё равно. Цитирую развитие событий (ссылка):

Я рассказал родителям. Мой папа ответил, что это просто новый способ обучения (хотя она не учится, делая это), и что это лучше, чем не учиться вообще. Моя мама, кажется, была немного более обеспокоена, но не сказала ничего конкретного и сменила тему разговора.

Их реакция раздирает мне душу. Поскольку из беседы с родителями ничего не вышло, что я, как её старший брат, могу сделать, чтобы остановить это?

В комментариях тунисцу посоветовали добавить в настройках ЖПТ запрет на решение задач из начальной школы. Приём подлый, но навряд ли сработает: школьница учится в своём классе не одна. Подруги подскажут ей, как получить доступ к другому ЧатуЖПТ, благо сейчас это совсем несложно.

Корень проблемы не в ЧатеЖПТ — корень проблемы в традиционной классно-урочной системе образования, которая не только устарела на несколько веков, но и превратилась к нашему времени в фестиваль лицемерия.

В старой школе — в школе времён Александра III или Николая II, например — учитель мог бы просто вызвать ученицу к доске и попросить её решить пару примеров из домашнего задания. К сожалению, в современных школах так не принято. Если в 19-м веке окончание четвёртого класса по математике означало, что ученик действительно умеет складывать дроби, то в 21-м веке это не значит ровным счётом ничего. Потому что оставлять двоечников на второй год нельзя: свою тройку получит в итоге даже бедолага Тайрон с травмой головы, который все уроки сидит под партой, тихо подвывая и раскачиваясь из стороны в сторону. Славная прилежная девочка, которая аккуратно делает всю домашку, тем более получит хорошую оценку — четыре или пять. Будет ли она при этом реально способна сложить ½ и ⅓ — большой вопрос.

Также проблему можно решить со стороны родителей: если кто-нибудь из них будет заниматься с девочкой лично, в режиме репетитора. С одной стороны, надёжный способ снабдить ребёнка мощным математическим аппаратом, который в жизни ему здорово пригодится. С другой стороны, не менее надёжный способ крепко испортить отношения со своим чадом — далеко не все родители, к сожалению, способны адекватно преподавать.

Наконец, можно вспомнить, что сейчас 21-й век. Да, ЧатЖПТ может быть ядом… но он же может быть и лекарством — персональным репетитором, готовым терпеливо объяснять все недопонятые на уроке моменты. Вопрос только в том, как создать у школьницы мотивацию учиться вместо естественной для хомо сапиенс мотивации поскорее отделаться от школьной нудоты. На уровне далёкой от компьютеров и от педагогики семьи сделать из нейросети нормального репетитора будет тяжело.

Впрочем, паниковать раньше времени я бы не стал. С одной стороны, да, мы очередной раз готовимся социально расслаиваться. Часть родителей позаботится о том, чтобы обеспечить детям реальное образование, другая часть отмахнётся, успокоив себя тем, что ЧатЖПТ — «это просто новый способ обучения», и что это «лучше, чем не учиться вообще».

С другой стороны, нового тут ничего нет. Современная школа является профанацией уже очень давно, а домашние задания и раньше-то делали или при помощи ГДЗ, или при помощи старого доброго списывания у одноклассников. Лично я домашних заданий вообще не делал — мой организм отказывался принимать этот ритуал наотрез.

Почти все взрослые люди в нашей стране так или иначе закончили как минимум 9 классов школы, однако при этом очень многие пишут с жуткими орфографическими ошибками и, что хуже, пишут бессвязно, как объевшиеся забродивших кокосов дикари. И ничего: провалы в образовании не особо мешают людям работать, зарабатывать деньги, иногда даже занимать высокие должности.

Проще говоря, ЧатЖПТ не создаёт новой проблемы, он просто делает очевидной старую проблему. Вот как если бы у нас была огромная дыра в задней части штанов, и мы сидели в кресле, и всё было в порядке, но тут нас бы вызвали на сцену для вручения грамоты, осветили софитами, и все в зале увидели наш позор.