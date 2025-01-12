 

В бюллетенях на будущих выборах в ФРГ «Альтернативу для Германии» напечатают мелким шрифтом

12.01.2025, 17:33, Разное
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Центральный избирательный комитет ФРГ объявил, что партия «Альтернатива для Германии» в бюллетенях на февральских выборах будет напечатана мелким шрифтом, а поле для галочки напротив неё уменьшат в 2,5 раза.

В ЦИК объяснили, что АдГ будет фигурировать в бюллетенях первым же номером, поскольку партии указываются в алфавитном порядке.

– Это нечестное преимущество – партия могла специально выбрать такое название, чтобы попасть в список первой. Нет сомнений в том, что так и было. Для обеспечения равных возможностей мы компенсируем это уменьшением всей строчки, – сказала замглавы ЦИК Сара Шнайлдь.

В ведомстве также рассчитывают, что благодаря маленькой строчке многие «нежелательные избиратели» (так называют избирателей АдГ) преклонного возраста попросту растеряются и не смогут отдать свой голос. В этом году время на голосование в кабинке сократили с 15 до 5 секунд. Кроме того, уменьшенная площадь поля для галочки, возможно, вызовет проблемы при машинном сканировании бюллетений, что тоже лишит АдГ части голосов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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