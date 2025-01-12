 

Бездетные россияне будут платить за услуги ЖКХ по тарифам коллективного Запада

12.01.2025, 15:33, Разное
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Государственная дума на первом в 2025 году заседании приняла сразу в трёх чтениях поправки в федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Согласно новой редакции документа, для не имеющих без уважительной причины детей граждан тарифы на услуги ЖКХ с 1 марта вырастут как минимум в 10 раз и сравняются с западноевропейскими.

– Таким образом мы решаем сразу две актуальные задачи – за уши, так сказать, вытаскиваем страну из демографической ямы и изыскиваем средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры, – сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Как подчеркнули в парламенте, если собственник или арендатор жилого помещения не может иметь детей по медицинским показаниям, то ему необходимо в течение 10 рабочих дней предоставить заверенную участковым врачом справку в свою управляющую компанию. Также от повышенного тарифа освобождены бездетные федеральные чиновники и судьи, депутаты всех уровней и силовики.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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