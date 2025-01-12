 

Global Firepower 2025 – израильская армия – вторая по мощи в регионе

12.01.2025, 15:20, Новости дня
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Израиль улучшил свои позиции в ежегодном рейтинге сильнейших вооруженных сил мира Global Firepower 2025, поднявшись на 15 строчку. Военная мощь еврейского государства немногим уступает Германии, но превосходит Иран. Украина – на 20-м месте рейтинга.

По версии Global Firepower, в десятку лидеров вошли США, Россия, Китай, Индия, Южная Корея, Великобритания, Франция, Япония, Турция и Италия. Таким образом, турецкая армия – самая мощная на Ближнем Востоке.

Во второй десятке представлены Бразилия, Пакистан, Индонезия, Германия, Израиль, Иран, Испания, Австралия, Египет, Украина. Замыкает рейтинг Бутан, который находится на 145-й строчке рейтинга.

При составлении рейтинга учитываются такие факторы, как численность населения, численный состав армии, количество воинских частей, мощь экономики и ее инновационный характер, бюджет армии, логистические возможности, количество вооружений, география и природные ресурсы. Не принимаются в расчет уровень подготовки военнослужащих, тактико-технические данные вооружений, а также ядерный потенциал.

Хотя составители рейтинга пишут, что их формула “позволяет небольшим, более технологически продвинутым странам конкурировать с более крупными, но менее развитыми державами” оценки Global Firepower вызывают критику со стороны многих военных специалистов.


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