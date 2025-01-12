Мини-сад Plantaform позволит выращивать овощи дома с помощью «туманной гидропоники»

Канадская компания Plantaform представила на CES 2025 автоматизированный мини-сад, работающий по технологии туманной гидропоники. Она была создана специально для астронавтов НАСА, чтобы те могли выращивать овощи на борту космических станций.

О ее эффективности говорят цифры: она потребляет воды на 98 % меньше, чем при традиционном садоводстве, на 30-50 % меньше гидропонных систем и на 10 % меньше аэропонных установок.

Чтобы запустить мини-сад, необходимо поместить внутрь несколько контейнеров, в каждом из которых находится набор семян. Питательной средой растений является минеральная вата, заменяющая почву. Далее устройство заправляется водой и специальным питательным порошком в две емкости в верхней части.

Затем необходимо отсканировать смартфоном код на упаковке контейнеров с семенами, на что приложение для iOS/Android мгновенно отреагирует выдачей соответствующей информации по выращиванию нужных культур.

На этом участие человека практически заканчивается: автоматика сама устанавливает необходимый уровень освещения, следит за циркуляцией воздуха, регулирует температуру и влажность. Все что требуется от пользователя — добавлять воду не чаще одного раза в 2-3 недели.

Во время полива вода смешивается с питательным порошком и образуют питательный туман. Благодаря туманной гидропонике растения растут быстрее и дают более высокие урожаи при полном отсутствии «садовой» грязи.

Систему Plantoform уже можно приобрести на сайте компании за $500. В комплект входят устройство, 15 пакетиков с семенами ингредиентов для салата и контейнер с питательным порошком.Источник — Plantaform