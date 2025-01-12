Китай запустит новый космический марафон – 10 тысяч тайконавтов сделают утреннюю зарядку на Луне

Китай готовится установить мировой рекорд по массовости проведения утренней зарядки. На этот раз мероприятие пройдёт не на Земле, а на недавно построенной китайской лунной базе «Тяньгун-2».

Ожидается, что в нём примут участие около 10 тысяч тайконавтов.

По словам официального представителя китайского космического агентства Лю Янчао, эта инициатива призвана продемонстрировать всему миру силу и выносливость китайских космонавтов, а также показать превосходство национальной космической программы над конкурентами.

– Мы хотим, чтобы весь мир увидел, насколько мы готовы к покорению космоса, – заявил Лю Янчао. – Утренняя зарядка на Луне станет символом нашего стремления к новым высотам и достижениям. В ней смогут принять участие все желающие с социальным рейтингом от 800 после прохождения трёхмесячной программы подготовки к космическим полётам.

Согласно плану, участники будут выполнять комплекс упражнений под руководством опытных тренеров, специально подготовленных для работы в условиях низкой гравитации. Среди запланированных упражнений – прыжки на месте, вращения вокруг оси и даже бег на месте с использованием специальных магнитных ботинок.

Трансляция мероприятия будет вестись на государственных телеканалах КНР. Желающие посмотреть на зарядку в сети Интернет будут вынуждены установить китайский VPN.

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