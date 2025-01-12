Рупор кремлевской пропаганды: Корпусная структура ВСУ

О корпусной структуре ВСУ

Пользуясь материалами коллег Z комитет (https://t.me/z_arhiv/29145) и Поисковик ЗВИ (https://t.me/poisk_mil/9209), обобщили всю имеющуюся информацию о новой корпусной системе ВСУ, о реформах в которых написали в MilitaryMaps (https://t.me/militarymaps/47850).

Суть в чем: помимо различных реформ вроде снижения налогов для предприятий ВПК, набора через рекрутинг, в ВСУ всё-таки дошли до финализированной корпусной системы.

В 2023 году перед контрнаступлением противник создал два армейских корпуса — 9 и 10. Тогда в них входило в среднем по 5 бригад, и они были ударной силой, которая была растеряна в попытках наступать на Запорожском направлении.

Помимо них, был корпус резерва, где основой должна была стать 5 ОТБр, но не срослось. Ее раздербанили на части, что впоследствии стало обыденностью. Сейчас в новой реформе даже есть запрет на такую практику.

Итак, корпусы.

9 АК сейчас, судя по информации из открытых источников, состоит из трёх бригад: 33 и 47 ОМБр, а также 3 ОШБр.

10 АК — также из трёх соединений. 116 и 118 ОМБр и недавно реформированной 117 ОТМБр.

11 АК пока самый многочисленный. В нем числится десять бригад. Это связано с тем, что он был корпусом резерва ранее, и все бригады, которые отправлялись на полное укомплектование причисляли к нему.

12 АК — это новый корпус. Даже нет информации, кто в него войдёт. И думается, что часть соединений 11 АК перейдут в его состав. Это будет логично для оперативного комплектования 12 АК.

Помимо этого, есть 30-й корпус морской пехоты. Его состав недавно также претерпел изменения. 150 ОМБр стала 40 отдельной бригадой береговой обороны (ОБрБО). Кроме того, в нем есть 39 ОБрБО, которая, скорее всего, будет создана на базе 124 ОБр ТерО.

В 7-й корпус ДШВ входят все аэромобильные и десантно-штурмовые подразделения. Они практически в полном составе воюют на различных участках, поэтому и у них огромная текучка.

В общем и целом, структура ВСУ изменилась коренным образом. Если оценивать по боевым возможностям, то самое главное улучшение — это создание отдельных линий управления, которые не зависят друг от друга.

То есть каждый корпус, а точнее командование, может принимать решение самостоятельно. Это упрощает как восполнение, как укомплектование, так и ведение боевых действий, поскольку они не ждут решения из Киева. В конфликтах такой интенсивности — это ключевой фактор.

Отдельного внимания заслуживают отдельные батальоны БпЛА и БЭКов. Первоочередное комплектование, большие финансирование и пиар — важные изменения в условиях растущей значимости этого вооружения.

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Источник: Colonel Cassad

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