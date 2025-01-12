 

Рупор кремлевской пропаганды: Графы Монте-Кристо

12.01.2025, 12:00, Разное
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Посмотрел на новогодних праздника сразу 2 новых экранизации "Графа Монте-Кристо".
Оба плюс-минус достаточно близки к литературному первоисточнику, хотя и не без сценарной отсебятины.
Одна экранизация – фильм. Вторая – мини-сериал.
Сериал более ладно скроен, в фильме актеры пофактурней и лучше справляются с демонстрацией мразотности Вильфора, Данглара и графа де Морсера.

Костюмы, антураж, музыка – все на достойном уровне, хотя кое-где заклепочники будут негодовать.

В целом, никаких откровений в этой истории конечно ожидать не стоит (учитывая возраст экранизируемого романа), но как еще 2 экранизации в бесконечном цикле экранизаций "Графа Монте-Кристо" вполне покатят. Но старая советская экранизация мне нравится поболе, прежде всего актерской игрой.

Странно только, что их в один год выпустили.Но так уже недавно было с "Тремя мушкетерами", которые просто косяком шли, включая мушкетеров-негров и мушкетеров-женщин. Чуток не успели до мушкетеров трансгендеров и судя по тенденциям в США, этот шедевр в ближайшие годы не выйдет.

Источник: Colonel Cassad

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