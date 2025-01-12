«При проходе через Босфор тарифы тоже немаленькие» – Трамп предложил вернуть контроль США над Константинополем

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social возмутилися размером тарифов за проход американских судов через проливы Босфор и Дарданеллы.

Лидер свободного мира назвал суммы, которые за процедуру требует Турция, грабительскими, и призвал к «возвращению Константинополя под контроль США».

По мнению Трампа, контролирование Турцией столь важных проливов между Чёрным и Средиземным морями – нечестно по отношению к США. Он призвал президента Реджепа Эрдогана пересмотреть свой подход к этому вопросу и начать доплачивать владельцам американских судов за проход через эти проливы – для начала по 5000 долларов за каждый такой случай. Если же власти республики отвергнут столь выгодное для них предложение, то Трамп заявил о готовности «вернуть логотип McDonald’s на Святую Софию» и присоединить Константинополь к США на правах ассоциированной территории.

– Это абсурдно, что Турция берёт с нас деньги за свои проливы, – говорит Трамп. – Мы никогда у них не брали денег за то, что их корабли ходят через Босфор и Дарданеллы. По-вашему, это честно? Когда мы разберёмся с Панамой, Мексикой и новым губернатором Канады, мы обязательно обратим внимание на эту несправедливость. Я уже дал распоряжение своим юристам посчитать весь ущерб, который Турция нанесла нам за почти 600 лет своего владычества над проливами.

—