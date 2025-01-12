Ушел в отставку спецпрокурор, который вел расследования против Дональда Трампа

Специальный прокурор Джек Смит, возглавлявший федеральные расследования против Дональда Трампа, заявил об уходе со своего поста. Ранее Трамп обещал уволить Смита сразу после вступления в должность президента США.

Смит был назначен на этот пост министром юстиции в 2022 году для расследования двух дел. Одно из них касалось ненадлежащего обращения с секретными документами, второе – попытки Трампа помешать процедуре утверждения результатов президентских выборов 2020 года.

Оба дела были закрыты вскоре после избрания Трампа президентом во второй раз – на них распространяется спорный закон о президентском иммунитете.

Добавим, что 10 января окружной суд Нью-Йорка вынес Трампу приговор по делу о фальсификации документации при выплате “денег за молчание” порнозвезде Сторми Дэниэлс. Трамп был признан виновным, но суд выбрал самый мягкий приговор – “безусловное освобождение”.

“Желаю вам удачи, когда вы начнете второй президентский срок”, – заявил судья Хуан Мерчан во время вынесения приговора. Он добавил, что определенное им наказание Трампу “станет единственным законным приговором, не посягающим на самую высокую должность в стране”.