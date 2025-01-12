 

Ушел в отставку спецпрокурор, который вел расследования против Дональда Трампа

12.01.2025, 11:25, Новости дня
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Специальный прокурор Джек Смит, возглавлявший федеральные расследования против Дональда Трампа, заявил об уходе со своего поста. Ранее Трамп обещал уволить Смита сразу после вступления в должность президента США.

Смит был назначен на этот пост министром юстиции в 2022 году для расследования двух дел. Одно из них касалось ненадлежащего обращения с секретными документами, второе – попытки Трампа помешать процедуре утверждения результатов президентских выборов 2020 года.

Оба дела были закрыты вскоре после избрания Трампа президентом во второй раз – на них распространяется спорный закон о президентском иммунитете.

Добавим, что 10 января окружной суд Нью-Йорка вынес Трампу приговор по делу о фальсификации документации при выплате “денег за молчание” порнозвезде Сторми Дэниэлс. Трамп был признан виновным, но суд выбрал самый мягкий приговор – “безусловное освобождение”.

“Желаю вам удачи, когда вы начнете второй президентский срок”, – заявил судья Хуан Мерчан во время вынесения приговора. Он добавил, что определенное им наказание Трампу “станет единственным законным приговором, не посягающим на самую высокую должность в стране”.


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