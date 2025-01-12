Рогозин предложил США сбросить «десяток-другой ядерных бомб» на Лос-Анджелес для борьбы с лесными пожарами

Сенатор Дмитрий Рогозин в эфире «Первого канала» обратился к Джо Байдену с предложением нанести массированный ядерный удар по Калифорнии, в которой бушуют лесные пожары.

По данным экс-главы Роскосмоса, «десяток-другой ядерных бомб» позволит справиться со стихией в течение суток.

– Дорогой Джо, ты в очередной раз показал свою беспомощность, но Россия готова помочь. Дай нам добро и мы сбросим на твой Лос-Анджелес десяток-другой ядерных бомб и пожаров больше не будет, гореть будет нечему, – сказал Рогозин.

Также Рогозин призвал пострадавших от пожаров граждан США рассмотреть вариант переезда в Россию — американское государство в очередной раз продемонстрировало свою несостоятельность и неспособность справиться с вызовами природы, тогда как Москва сумеет обеспечить американцам достойные условия жизни и безопасность.

– Мы знаем, что даже среди жителей Калифорнии есть нормальные люди, которые вполне могут стать россиянами. Поймите, что в США вас не ждёт ничего хорошего, а вот в России у вас всё будет соборно, – пообещал Рогозин.

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