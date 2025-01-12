Мнение «аналитика»: О последней надежде Путина… Кто окончательно öпнулся?

Секрет Полишинеля, что российский президент Владимир #Путин сильно так надеется на «правый» поворот в #ЕС. Потому что с лидерами ультраправых ему как-то проще договориться. Венгерский премьер Виктор Орбан из «Fidesz» и его словацкий коллега Роберт Фицо из «Smer» соврать не дадут.

И пока надо признать, что надежды кремлёвского старца небеспочвенны. С начала «украинского кризиса» крайне правые силы оказались в составе правительств — причём в ряде случаев в качестве их главной силы — уже в восьми странах ЕС. А теперь сама в руки плывёт и… Германия, где «Альтернатива для Германии» уже входит в число лидеров на досрочных парламентских выборах, которые запланированы на 23 февраля. По опросам, она почти догнала в рейтинге популярности главного фаворита — Фридриха Мерца из ХДС и заметно опережает как пока ещё канцлера Олафа Шольца из СДПГ, так и Роберта Хабека от «зелёных».

Для Кремля Алис Вайдель выгодна тем, что обещает восстановить поставки российского газа по газопроводу «Северный поток», ограничить военную помощь Киеву и настаивать на нейтральном статусе Украины. Кроме того, она «идейно близкая»: выступает против однополых браков и обсуждения гомосексуальности с детьми до совершеннолетия, поддерживает сохранение традиционных гендерных ролей, готова ограничивать миграцию и власть «русофобских» евробюрократов — таких, как глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по иностранным делам Кая Каллас. То есть с Алис Вайдель можно договариваться.

И не беда, что пока ни одна из мейнстримных немецких политических партий не хочет иметь с AfD никаких дел. Вон, в Австрии тоже кочевряжились насчёт ультраправой FPÖ, набравшей на выборах больше всех голосов. А нынче её лидеру Герберту Киклю поручено сформировать новое правительство страны. И шанс у него есть.

А теперь — самое интересное и даже пикантное. Алис Вайдель является открытой лесбиянкой. Она состоит в партнёрстве с кинопродюсером из Шри-Ланки Сарой Боссард и воспитывает двоих приёмных сыновей. Буквально, рушит все российские скрепы.

И вот кто тут больше öпнулся?

#ЕС, где последним оплотом традиционных и консервативных ценностей выступает представительница ЛГБТ?

Или #Кремль, готовый уже ради сиюминутных выгод бросаться в объятия одной из участниц признанного «экстремистским» и запрещённого в России сообщества, которая к тому же выступает за ползучую «реабилитацию нацизма»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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