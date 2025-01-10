Мнение: Хитрый Хинштейн: дельфины против китов

Хинштейн, которого внезапно сослали в Курск, делает, похоже, всё, чтобы «не выпадать из федеральной повестки». Оперативно организовал «инфоповод».

Лента.ру. «В Курске подросток ворвался в учебное заведение в балаклаве и с молотком в руках. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн».

Страшное дело! Читаем дальше эту леденящую душу историю: «Местом действия стала городская школа №54. Подросток ворвался в здание, при этом дежуривший у входа охранник не смог остановить его, отметил Хинштейн. Затем неназванный молодой человек разбил молотком стекло в здании школы и, убегая, бросил у входа сумку. В ней прибывшие на место росгвардейцы нашли два ножа и бутылку с горючей жидкостью.

Вскоре после случившегося злоумышленник был задержан — им оказался мальчик, ранее учившийся в школе. Предварительно, он имел сложные отношения с ученицей школы №54.

«Произошедшее вызывает серьезные вопросы», — написал Хинштейн о случившемся после разговора с директором школы, главой городского комитета образования и охранником. Он пообещал проверить все городские школы на безопасность».

По факту выясняется, что всё «нападение» длилось около двух минут, «нападавший», удирая от охранника, кинул сумку с двумя ножами и молотком при входе в школу, а до этого треснул молотком по стеклу. Всё уж очень похоже на какую-то неумелую инсценировку. Тем более, далее в «показаниях» Хинштейна появляется зловещий «Красный дельфин», который теперь в байках для СМИ пришел на смену достопамятному «Синему Киту», специальной как бы организацией, созданной зловещими темными силами для доведения до самоубийства школьников. На этом была серия статей в жанре «хоррор» в «Новой газете» журналистки Мурсалиевой лет 6 назад, правда, потом как-то всё обернулось пшиком.

Хинштейн, похоже, с тоски решил реанимировать былую страшилку. Хотя, казалось бы, нафига. В Курской области, как мне кажется, сейчас и вполне реальных страшилок вполне хватает. Особенность, видимо, в том, что при нынешней системе губернатор практически ни на что не влияет, ездить по деревням и более-менее остроумно отказывать местным жителям во всякого рода вспомоществованиях – это не очень-то выигрышно смотрится. Хотя, по идее, Хинштейна для этого и прислали – чтобы он стал этаким «Мистером Нет» для жителей области. Это и есть функция губеров в путинской системе – собирать на себя весь негатив от местных избирателей, работая своего рода громоотводом от федерального Центра.

Хинштейну это, понятно, не нравится, и он пытается найти для себя хоть какую-то более выигрышную «поляну». Креатив так себе, но в новостную ленту ему впрыгнуть удалось. Сейчас надо будет еще и Украину к этому жуткому «Красному дельфину» подверстать – и готово. Фирма веников не вяжет, гении пиара (личного) клювом не щелкают.

Ну, хотя бы без смертоубийства удается пока обходиться старику Хинштейну – и то хлеб.

Я почитал историю этой хохмы. В 2017 году, когда шел самый накал истерии от «Новой газеты» и вовсю шла «борьба с «Синим Китом», «дельфинами» называли себя как раз «добровольные борцы» с «синими китами». При этом от «добровольных участников» жуткой суицидальной «группы» их «кураторы» требовали наколоть на руке изображения «синего кита», прямо на коже – что вызывало у участников недоумение – мол, как же мы можем НАКОЛОТЬ у себя именно СИНЕГО кита? Он же будет тогда КРАСНЫМ!!

И вот пожалуйста, редизайн проекта: вместо Синего Кита теперь, стало быть, Красный Дельфин. Сохранение морской фауны как стилевого признака. Пугать публику можно дальше. Ай да Хинштейн!