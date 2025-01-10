Мнение: Минимальная цена на водку, или как нас побуждают больше пить

У нас тут водка подорожала. Как человек непьющий, я бы и внимания не обратил, если бы немцы в своём глупом Бильд не написали, что у нас «Водочный кризис», из-за которого «россияне злятся на Путина» (ссылка, ссылка). Водка, по мнению немецких журналистов, подорожала, так как у Путина заканчиваются деньги на Спецоперацию, из-за чего наш президент вынужден всё глубже лезть ропщущему народу в карман.

Обсуждать немцев всерьёз смысла нет, с ними всё ясно, но меня зацепили круглые цифры — в прошлом году было 299 рублей, а в этом стало 349 рублей за самую дешёвую бутылку. Я проверил, и да, так оно и есть (ссылка, ссылка).

Теперь небольшой ликбез.

Первое. Цены на водку повышают не ради сбора налогов — или, точнее, не в первую очередь ради сбора налогов. Конечно, иногда Минфин занимает позицию в духе «вы там хоть почку продайте, а карательный налог заплатите» — вот как это было в 2023 году, когда мелких ювелиров начали душить через НДС. Однако конкретно в случае с водкой государство устанавливает минимальную цену для того, чтобы народ меньше пил. Если бы было не так, то вместо минимальной цены был бы фиксированный акциз, а на розничные цены государство бы внимания не обращало.

Второе. «Магические девятки» в ценах увеличивают продажи — товар за 99 рублей будут раскупать охотнее, чем такой же товар, но за 100 рублей. Цитирую (ссылка):

Одним из самых масштабных исследований в данной области были проведены в 1996 году. Студенты Роберт Шиндлер и Томас Кибарян провели масштабный эксперимент с продавцом женской одежды, осуществляющий почтовую рассылку товара. В ходе эксперимента были разосланы 90’000 каталогов для потенциальных покупателей. Весь тираж делился на три версии: с округленными ценами на товар, с ценами заканчивающихся на «99», а также с ценниками заканчивающихся на «88».

Результаты исследования показали практически идентичные показатели продаж у каталогов с округленными ценами и у каталогов с ценниками, заканчивающимися на «88»… С «девятками»… рост продаж составил 8%.

Как видите, всё просто. Снизили цену водки на один рубль — с 300 рублей до 299 рублей — и получили существенный рост продаж.

Напомню, что суть всей этой затеи с минимальной ценой на водку обратная. План в том, чтобы общество начало меньше пить. А народ фактически заманивают ценниками: «не, ну чего ты, посмотри какая цена сладкая, покупай уже!».

Решение проблемы элементарное: поставить минимальную цену на водку не 349 рублей, а 350 или даже 351 рубль. По сути то же самое, но маркетинговое действие на мозг измученного нарзаном покупателя будет уже другим…

Огромная наша проблема в том, что воспитанием общества занимаются случайные люди, а не профессионалы. Случайные люди, у которых нет даже минимального опыта работы в рекламе, и от которых никто не требует результат. Табличку в Экселе пересчитали, в прошлогодний документ вставили, отправили на подпись. А что там по сути получилось, какой от этих изменений реальный эффект будет… да никто даже вопросов таких себе не задаёт.

С социальной рекламой та же проблема. Когда едешь по городу, контраст прямо-таки бросается в глаза. Коммерческая реклама яркая и красивая, привлекает внимание, создаёт ощутимую тягу купить рекламируемый товар. Социальная реклама, напротив, отличная иллюстрация к модному слову «кринж», которым молодёжь обозначает острый стыд за чужие действия. Визуал у социальной рекламы примерно на уровне ВордАрт, то есть на отрицательном. Рекламные слоганы ещё хуже: зачастую они столь токсичны, что провоцируют зрителя поступить наоборот, просто назло.

Я надеюсь, когда-нибудь государство начнёт привлекать к воспитательным проектам профессионалов, причём высокооплачиваемых профессионалов. А то получается нелепо: когда ведомству нужен дырокол, ответственный чиновник поручает помощнице изучить рынок и выбрать самого лучшего поставщика. Когда же ведомству нужно запустить компанию социальной рекламы — на три порядка более сложную в изготовлении штуку, чем дырокол — ответственный чиновник садится вместе с помощницей за стол, чтобы опозориться самостоятельно.

Кстати, возвращаясь к водке. Магическими девятками перечень хитростей маркетологов не исчерпывается — у них там целые талмуды есть на тему «как больше продавать». К примеру, активнее всего берут товары на уровне глаз, на второй полке сверху. На верхней и на третьей полке товары покупают похуже. К четвёртой, самой нижней, покупатели наклоняться и вовсе не любят.

Так, может, стоит обязать магазины ставить водку именно на четвёртую полку, ммм?