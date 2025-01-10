 

Российским врачам-кардиологам поможет ИИ-ассистент

10.01.2025, 19:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Специалисты Сеченовского Университета при поддержке стартапа «Нейромед» разработали перспективный чат-бот, предназначенный для помощи врачам-кардиологам. Сама разработка нейропомощника уже завершилась, и теперь он находится на этапе клинической апробации.

Для обучения данной нейросети использовался массив данных объемом почти 40 Гб. В нем присутствует расширенный набор российских и зарубежных клинических рекомендаций, множество научных статей и ряд открытых профильных сборников данных.

ИИ-ассистент предназначен для подготовки такой типовой документации, как протокол приема или выписной эпикриз, предоставления доступа к подробным данным по медпрепаратам, составление рекомендаций по проведению диагностики и терапии на базе передовых клинических материалов, а также позволяет оценивать риски, которые связаны с состоянием здоровья каждого конкретного пациента.

Такой ИИ-помощник позволит врачам-кардиологам заметно ускорить выполнение рутинных задач и уделять больше внимания непосредственно лечению пациентов. Он пригодится и специалистам, еще только набирающим опыт, и уже профессиональным врачам — в особенности это касается сложных случаев.

Чат-бот уже прописался в российском реестре ПО и по всем параметрам соответствует отечественным требованиям информационной безопасности. На текущий момент разработка представляет собой веб-приложение закрытого типа, к которому имеют доступ лишь врачи, принимающие участие в бета-тесте. Также программа по интеграции данного ИИ-ассистента запущена в одном из медицинских центров Узбекистана.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / Мнение: Минимальная цена на водку, или как нас побуждают больше пить

10.01 / Рупор кремлевской пропаганды: У могилы Неизвестного Солдата

10.01 / Умерла актриса Евгения Добровольская

10.01 / Ради сохранения семей клиникам запретят делать ДНК-тесты несовершеннолетних без согласия матери

10.01 / Мнение: Тяжесть профессии учителя, шахматный чемпион-неуч и как я провожу собеседования

10.01 / Мнение: Дания разоружилась

10.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Почему захват Панамского канала это нормально

10.01 / В Старый Новый год федеральные каналы покажут обращение Бориса Ельцина 1999 года

10.01 / Мнение: Архив Рабиновича и «Таганские»

10.01 / Rabea Trigger: игровая кружка со спусковым крючком и моушн-сенсорами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика