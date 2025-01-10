Российским врачам-кардиологам поможет ИИ-ассистент

Специалисты Сеченовского Университета при поддержке стартапа «Нейромед» разработали перспективный чат-бот, предназначенный для помощи врачам-кардиологам. Сама разработка нейропомощника уже завершилась, и теперь он находится на этапе клинической апробации.

Для обучения данной нейросети использовался массив данных объемом почти 40 Гб. В нем присутствует расширенный набор российских и зарубежных клинических рекомендаций, множество научных статей и ряд открытых профильных сборников данных.

ИИ-ассистент предназначен для подготовки такой типовой документации, как протокол приема или выписной эпикриз, предоставления доступа к подробным данным по медпрепаратам, составление рекомендаций по проведению диагностики и терапии на базе передовых клинических материалов, а также позволяет оценивать риски, которые связаны с состоянием здоровья каждого конкретного пациента.

Такой ИИ-помощник позволит врачам-кардиологам заметно ускорить выполнение рутинных задач и уделять больше внимания непосредственно лечению пациентов. Он пригодится и специалистам, еще только набирающим опыт, и уже профессиональным врачам — в особенности это касается сложных случаев.

Чат-бот уже прописался в российском реестре ПО и по всем параметрам соответствует отечественным требованиям информационной безопасности. На текущий момент разработка представляет собой веб-приложение закрытого типа, к которому имеют доступ лишь врачи, принимающие участие в бета-тесте. Также программа по интеграции данного ИИ-ассистента запущена в одном из медицинских центров Узбекистана.