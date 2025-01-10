Рупор кремлевской пропаганды: Почему захват Панамского канала это нормально

Гужующийся на американских харчах Волков старательно объясняет, почему захватить Панамский канал у Панамы это нормально.

А потом он расскажет про российскую агрессию и захват Крыма.

Это называется двоемыслие.

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Источник: Colonel Cassad

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