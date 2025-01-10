 

Рупор кремлевской пропаганды: Почему захват Панамского канала это нормально

10.01.2025, 19:15, Разное
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Гужующийся на американских харчах Волков старательно объясняет, почему захватить Панамский канал у Панамы это нормально.

А потом он расскажет про российскую агрессию и захват Крыма.
Это называется двоемыслие.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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