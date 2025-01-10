Рупор кремлевской пропаганды: Фрагментация Арктики
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При гипотетическом присоединении Гренландии и Канады, США практически сравняются с Россией по доле влияния в Арктике, при сохранении незначительной роли Норвегии.
Дания как Арктическая держава полностью исчезнет. Американские ЛОМы уже вовсю прорабатывают тему, что Дании пора валить из Гренландии и не мешать ей самоопределяться..
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Источник: Colonel Cassad
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