 

Организатор теракта в Лас-Вегасе использовал при его подготовке ChatGPT

10.01.2025, 13:45, Разное
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За несколько дней до инаугурации Дональда Трампа по США прокатилась волна терактов с человеческими жертвами. Один из них пришелся на Лас-Вегас, где террорист подорвал электромобиль Cybertruck, находившийся рядом с отелем Trump International в то время, как в нем находился его хозяин, будущий президент США.

Полиция быстро выяснила имя преступника. Им оказался бывший военнослужащий армии США 37-летний Алан Ливелсбергер. За мгновение до взрыва он выстрелил в себя, что, по всей видимости, спровоцировало детонацию более 27 кг пиротехнических средств, находившихся в автомобиле.

Некоторые подробности события стали известны во время пресс-конференции департамента полиции Лас-Вегаса. Как оказалось, Ливелсбергер во время подготовки теракта использовал ChatGPT, задавая ему соответствующие вопросы: где, к примеру, можно приобрести взрывчатку и оружие, какие законы нужно знать и законна ли продажа пиротехники в Аризоне. Его также интересовало, при какой скорости пули воспламенится взрывчатка в автомобиле. Всего, по информации полиции, злоумышленник сделал более 17 запросов.

На трагический эпизод среагировал разработчик ChatGPT — компания OpenAI. В ее заявлении сказано: «Мы опечалены этим инцидентом и стремимся к тому, чтобы инструменты ИИ использовались ответственно».Источник &#8212 Techspot


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