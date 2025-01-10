Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1052-й день войны

Министерство обороны РФ 10 января 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 1052-й день, называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ около пяти месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: “С 4 по 10 января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены 28 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск “Север” продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника тяжелой механизированной, танковой, шести механизированных, четырех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад теробороны. Отразили две контратаки противника. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск “Север” потери противника составили свыше 2835 военнослужащих, 30 танков и 122 боевые бронированные машины. Уничтожены 117 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии. Активными действиями подразделений группировки войск “Запад” освобожден населенный пункт Надия. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Пресечено 19 попыток ВСУ вернуть утраченные позиции. Противник потерял до 3530 военнослужащих, танк, 28 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер “Rosomak” польского производства, а также произведенные в США: боевую бронированную машину “Bradley”, семь бронетранспортеров М113 и пять бронеавтомобилей HMMWV. Уничтожены 52 автомобиля, 46 орудий полевой артиллерии, из них 11 производства стран НАТО, десять станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов. В результате решительных действий подразделений “Южной” группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированиям восьми механизированных, двух мотопехотных, пехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Сорвано 16 попыток противника восстановить тактическое положение. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1715 военнослужащих, три танка, включая “Leopard” производства ФРГ, 12 боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 производства США, 17 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, из них четыре западного производства. Уничтожены шесть складов боеприпасов. Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Даченское. Нанесено поражение подразделениям семи механизированных, двух мотопехотных, егерской, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и бригады национальной полиции Украины. Пресечены 94 попытки подразделений ВСУ восстановить утраченные позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3485 военнослужащих, 11 танков, из них четыре “Leopard” производства ФРГ, 40 боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера VAB производства Франции, а также произведенные в США: шесть бронетранспортеров М113, бронетранспортёр М1117, бронеавтомобили “MaxxPro” и HMMWV. Уничтожены 41 автомобиль и 34 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск “Восток” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Сорваны 8 попыток противника вернуть потерянные позиции. Противник потерял свыше 1120 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, в том числе три бронеавтомобиля “MaxxPro” производства США, 30 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии, из них восемь производства стран НАТО. Уничтожены шесть складов боеприпасов. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух пехотных бригад, бригады береговой обороны ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. ВСУ потеряли до 685 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, 44 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов. В течение недели на линии боевого соприкосновения 91 украинский военнослужащий сдался в плен. Истребительной авиацией ВКС РФ сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, пять управляемых авиационных бомб “Hammer” производства Франции, 41 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 689 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 39896 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20467 танков и других боевых бронированных машин, 1507 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20385 орудий полевой артиллерии и минометов, 30135 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми 84800 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря 2024 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 43000 украинских военнослужащих. Российские потери, по его словам, составили 198000 убитыми и более 550000 ранеными.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли около 62 тысяч украинских военнослужащих.