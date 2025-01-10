Мнение «аналитика»: О прощальном ударе… НАТО закрывает небо над Россией?

Воспользовавшись шумихой, неразберихой и пассивностью Кремля, коллективный Запад нанёс мощный удар по России. Коварный и неожиданный… во всяком случае, для Москвы. Что примечательно, достигнут он был не какими-то супер-пупер затратными средствами, а всего лишь одним росчерком пера.

Но последствия сохранятся надолго. В том числе и в первую очередь для самих россиян.

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) обновило рекомендации для авиакомпаний, чтобы «обеспечить максимальную безопасность полетов» над Россией в условиях продолжающегося конфликта Москвы и Киева. Регулятор выпустил директиву, в которой призвал воздержаться от полётов «в затронутом российском воздушном пространстве к западу от 60-го меридиана восточной долготы» на всех уровнях полёта. Речь идёт о районах Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Самары. Рекомендации действуют до 31 июля 2025 года, они касаются авиакомпаний из стран-членов EASA и из других государств, совершающих рейсы в Евросоюз.

В EASA объяснили решение тем, что видят риски ошибок при координации военных и гражданских служб, и ошибочной идентификации. В число национальных участников Агентства входят все 27 государств Евросоюза, и надо ли тут напоминать, что 24 из них являются одновременно и членами #НАТО? Так что порой и не отличить, где Союз, а где Альянс…

Решение это затрагивает не столько авиаперевозчиков из #ЕС — небо для них #Россия закрыла ещё в 2022 году в ответ на аналогичные #санкции в отношении отечественных авиакомпаний, — сколько на немногих оставшихся независимых. В первую очередь речь об Air Serbia, по-прежнему выполняющей рейсы в Москву и Санкт-Петербург из Белграда (и обратно). Однако директивы EASA затрагивают также авиакомпании из ОАЭ, Катара и Турции, поскольку у них есть рейсы и в Европу. Насколько, те же Turkish Airlines или Emirates будут следовать указаниям европейского регулятора, пока сказать сложно. Но могут и последовать, тем более, что на них есть косвенные рычаги давления через страховщиков и лизингодателей.

То есть вот так «Европейский филиал НАТО» запечатал небо России, по сути, для большинства иностранных перевозчиков, оставшихся на российском рынке. И с учётом быстрой деградации отечественного авиапарка — о чём свидетельствует рост числа лётных происшествий — возможностей улететь из РФ становится всё меньше. Цены, естественно, тоже на это отреагируют понятным образом.

А если #Украина продолжит свой воздушный террор?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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