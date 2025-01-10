Состав администрации президента США Дональда Трампа и ключевые назначения

Незадолго до вступления в должность 47-го президента США Дональда Трампа сайт телеканала Fox News опубликовал список его администрации и список ключевых назначений.

Несмотря на то, что инаугурации осталось всего десять дней, этот список по-прежнему нельзя назвать полным. Хотя, по всей видимости, он является наиболее полным из публиковавшихся ранее.

АДМИНИСТРАЦИЯ

Глава администрации Белого дома – Сьюзи Уайлз

Советник по национальной безопасности – Майкл Уолц

Юрисконсульт Белого дома – Уильям Макгинли

Директор по коммуникациям – Стивен Чунг

Директор по кадрам президента – Серджио Гор

Директор Совета по внутренней политике – Винс Хейли

Директор Национального экономического совета Белого дома – Кевин Хассетт

Пресс-секретарь – Каролина Ливитт

Помощник президента и секретарь аппарата – Уильям Оуэн Шарф

Помощник президента и первый заместитель советника по национальной безопасности – Алекс Вонг

Глава офиса советника Белого дома – Дэвид Уоррингтон

Заместитель помощника президента и старший директор по борьбе с терроризмом – Себастьян Горка

Заместитель начальника штаба – Дэн Скавино

Заместитель начальника штаба по политике и советник по внутренней безопасности – Стивен Миллер

Заместитель начальника штаба по законодательным, политическим и общественным вопросам – Джеймс Блэр

Заместитель начальника штаба по коммуникациям и кадрам – Тейлор Будович

Советник президента – Алина Хабба

Старший советник по арабским и ближневосточным делам – Массад Булос

Старший советник по торговле и производству – Питер Наварро

Помощник президента и заместитель начальника штаба по операциям – Уильям “Бо” Харрисон

Исполнительный директор Совета советников президента по науке и технологиям – д-р Линн Паркер

Исполнительный директор Совета советников президента по цифровым активам – Бо Хайнс

Старший советник по вопросам политики в области искусственного интеллекта в Управлении политики в области науки и технологий Белого дома – Шрирам Кришнан

Исполнительный продюсер крупных мероприятий и публичных выступлений – Джастин Капорале

Старший советник секретаря – Александра Прейт

Директор по планированию политики – Хантер Макмастер

Заместитель начальника штаба – Кори Альви

Помощник президента и старший советник – Стэнли Э. Вудворд-младший

Помощник президента по политике – Роберт Гэбриел-младший

Помощник президента и заместитель начальника штаба по стратегической реализации – Николас Ф. Луна

МИНИСТРЫ И ЗАММИСТРОВ

Госсекретарь – Марко Рубио

Министр обороны – Пит Хегсет

Министр армии – Дэниел Дрисколл

Министр финансов – Скотт Бессент

Министр внутренней безопасности – Кристи Ноэм

Министр внутренних дел – Дуг Бергум

Министр здравоохранения и социальных служб – Роберт Ф. Кеннеди-младший

Министр энергетики – Крис Райт

Министр транспорта – Шон Даффи

Министр торговли – Говард Лютник

Министр труда – Лори Чавес-Деремер

Министр просвещения – Линда Макмахон

Министр жилищного строительства и городского развития – Скотт Тернер

Министр сельского хозяйства – Брук Роллинз

Министр по делам ветеранов – Дуг Коллинз

Заместитель госсекретаря – Кристофер Ландау

Заместитель министра внутренней безопасности – Трой Эдгар

Заместитель министра здравоохранения и социальных служб – Джим О’Нил

Заместитель секретаря Министерства сельского хозяйства – Стивен Александр Ваден

Заместитель секретаря обороны – Стивен Файнберг

Заместитель министра обороны по политике – Элбридж “Бридж” Колби

Заместитель министра обороны по закупкам и обеспечению – Майкл Даффи

Заместитель министра обороны по исследованиям и инжинирингу – Эмиль Майкл

Заместитель секретаря министерства финансов США – Майкл Уильям Фолкендер

Советник Госдепартамента – Майкл Нидхэм

Директор по планированию политики в Госдепартаменте – Майкл Антон

Заместитель госсекретаря по экономическому росту, энергетике и окружающей среде – Джейкоб Хелберг

Помощник министра обороны по вопросам здравоохранения – Кит Басс

Начальник штаба министра обороны – Джо Каспер

Начальник штаба министерства финансов США – Дэниел Кац

Заместитель начальника штаба министерства финансов США – Саманта Шваб

Специалист Госдепартамента – Тэмми Брюс

Заместитель секретаря по делам мемориалов в министерстве по делам ветеранов – Сэм Браун

АГЕНТСТВА, ДЕПАРТАМЕНТЫ, УПРАВЛЕНИЯ, ЦЕНТРЫ

Администратор Агентства по охране окружающей среды – Ли Зельдин

“Пограничный царь”, ответственный за укрепление южной границы США – Том Хоман

Департамент эффективности государственного управления – Илон Маск, Вивек Рамасвами

Администратор служб Medicare и Medicaid – Мехмет Оз

Директор административно-бюджетного управления – Рассел Воут

Директор Управления по законодательным вопросам – Джеймс Брейд

Директор Управления по политическим вопросам – Мэтт Брассо

Директор Управления по связям с общественностью – Алекс Лэтчем

Администратор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) – Джаред Айзекман

Глава Управления правовой политики министерства юстиции – Аарон Рейц

Начальник штаба министерства юстиции – Чад Мизелль

Администратор Федерального управления железных дорог – Дэвид Финк

Директор Управления кадров США – Скотт Купор

Директор Управления по политике в области науки и технологий Белого дома – Майкл Крациос

ПОСЛЫ

Посол США в ООН – Элиз Стефаник

Посол США в NATO – Мэтью Уитакер

Посол США в Израиле – Майк Хакаби

Посол США в Великобритании – Уоррен Стивенс

Посол США во Франции – Чарльз Кушнер

Посол США в Бельгии – Билл Уайт

Посол США в Италии – Тилман Фертитта

Посол США в Дании – Кен Ховери

Посол США в Швейцарии – Каллиста Гингрич

Посол США в Австрии – Артур Грэм Фишер

Посол США в Хорватии – Николь Макгроу

Посол США в Люксембурге – Стейси Файнберг

Посол США в Испании – Бенджамин Леон-младший

Посол США в Нидерландах – Джо Пополо

Посол США в Швеции – Кристин Торетти

Посол США в Эстонии – Роман Пипко

Посол США в Мальте – Сомерс Фаркаш

Посол США в Португалии – Джон Арриго

Посол США в Святом Престоле – Брайан Берч

Посол США в Китае – Дэвид Пердью

Посол США в Японии – Джордж Эдвард Гласс

Посол США в Турции – Том Барак

Посол США в Греции – Кимберли Гилфойл

Посол США в Мексике – Рон Джонсон

Посол США в Панаме – Кевин Марино Кабрера

Посол США в Чили – Брэндон Джадд

Посол США в Уругвае – Лу Ринальди

Посол США в Доминиканской Республике – Лия Фрэнсис Кампос

Посол США в Содружестве Багамских Островов – Гершель Уокер

Посол, помощник государственного секретаря и начальник протокола США – Моника Кроули

ПОСЛАННИКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Посланник на Ближнем Востоке – Стивен Виткофф

Специальный посланник по Украине и РФ – Кит Келлогг

Специальный посланник президента по делам заложников – Адам Болер

Специальный посланник США в Соединенном Королевстве – Марк Бернетт

Специальный посланник США в Латинской Америке – Маурисио Клавер-Кароне

Торговый представитель США – Джеймисон Грир

Заместитель специального посланника президента по вопросам мира на Ближнем Востоке – Морган Ортагус

ПРОКУРАТУРА И СУДЫ

Генеральный прокурор США – Пэм Бонди

Заместитель генерального прокурора – Тодд Бланш

Генеральный солиситор США – Дин Джон Сауэр

Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка – Джей Клейтон

Помощник генерального прокурора по антимонопольному отделу министерства юстиции – Гейл Слейтер

Помощник генерального прокурора по гражданским правам министерства юстиции – Хармит Диллон

Помощник генерального прокурора по гражданским правам в министерстве юстиции – Лео Террелл

СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ

Директор ЦРУ – Джон Рэтклифф

Директор ФБР – Кэш Патель

Директор национальной разведки – Талси Габбард

Комиссар Таможенной и пограничной службы США – Родни Скотт

Исполняющий обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) – Калеб Вителло

Администратор Агентства по борьбе с наркотиками США – Чад Хронистер (отозван, уточняется)

Консультативный совет по разведке – Девин Нунес

Секретарь ВМС – Джон Фелан

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Директор Национального института здравоохранения – Джей Бхаттачарья

Директор CDC – Дэйв Уэлдон

Комиссар FDA – Марти Макари

Генеральный хирург – Джанет Нешейват

ЭКОНОМИКА

Комиссар Налоговой службы – Билли Лонг

Администратор Управления по делам малого бизнеса – Келли Леффлер

Комиссар Администрации социального обеспечения – Фрэнк Бисиньяно

“Царь” искусственного интеллекта и криптовалют Белого дома – Дэвид Сакс

Генеральный юрисконсульт Бюджетного управления – Марк Паолетта

Начальник штаба Бюджетного управления – Эд Мартин

Помощник секретаря по налоговой политике – Кен Кис

КОМИССИИ

Председатель Федеральной комиссии по коммуникациям – Брендан Карр

Комиссар Федеральной торговой комиссии – Марк Мидор

Председатель Федеральной торговой комиссии – Эндрю Фергюсон