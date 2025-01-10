 

Рупор кремлевской пропаганды: США введут санкции против МУС

10.01.2025, 10:20, Разное
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США введут санкции против МУС

Палата представителей США проголосовала за законопроект о санкциях в отношении сотрудников Международного уголовного суда (МУС) в связи с его решением выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, пишет The Times of Israel.

Согласно публикации, законодатели отдали 243 голоса "за" и 140 "против" законопроекта, предусматривающего санкции в отношении сотрудников МУС, которые "предпринимают любые усилия по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию любого лица, находящегося под защитой США и союзников".

В законопроекте отмечается, что ни США, ни Израиль не подписывали Римский статут, учредивший МУС, и соответственно, не находятся под его юрисдикцией.

Издание обращает внимание, что законопроекту еще предстоит голосование в сенате, однако лидер сенатского республиканского большинства Джон Тьюн обещал быстро рассмотреть документ, чтобы избранный президент США Дональд Трамп "мог подписать его вскоре после выступления в должность".
В ноябре МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и Галанта за "преступления против человечности и военные преступления".
Палата предварительного производства МУС перед принятием данного решения отвергла возражения израильской стороны, считавшей, что МУС не вправе рассматривать данный вопрос, так как Израиль не является членом суда.

В Израиле заявили, что попытаются обжаловать выдачу ордеров.

https://www.interfax.ru/world/1002198 – цинк

Порядок основанный на правилах..

Источник: Colonel Cassad

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