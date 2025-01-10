 

СМИ – Трамп заявил, что готовится его встреча с Путиным

10.01.2025, 7:45, Новости дня
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Избранный президент США Дональд Трамп перед встречей с губернаторами-республиканцами в своем имении в Мар-а-Лаго (Флорида) заявил журналистам, что готовится встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Трамп отметил: “Президент Путин хочет встретиться, об этом он говорил даже публично”. И добавил, имея в виду войну РФ против Украины: “Мы должны положить конец этой войне”. (Так это заявление цитирует “Интерфакс”.)

ТАСС цитирует Трампа несколько иначе: “Он хочет встретиться. И мы ведем подготовку… Президент Путин хочет встречи, он заявлял об этом даже публично. Мы должны положить конец…”

Трансляцию вел телеканал Fox News. Но на сайте Fox News на момент публикации этих цитат нет.

Российские также отмечают, что Трампа спросили и про возможность встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Он ответил уклончиво: “Было много обсуждений. Планируется много встреч со множеством людей, некоторые уже состоялись. Но я бы предпочел дождаться 20 января (дня инаугурации)”.

При этом на вопрос о возможности трехсторонней встречи между ним, Путиным и Си Цзиньпином, Трамп ответил, что это будет определено позднее.


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