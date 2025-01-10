 

Мнение: Твари ли мы дрожащие?

10.01.2025, 4:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon


Александр Викторович Иличевский (род. 1970)

В Фейсбуке среди русскоязычной аудитории уже почти неделю растет и ширится довольно странный “срач” по поводу… обвинения в плагиате некоего писателя Иличевского. Писатель не самый известный, не самый популярный, собственно, вообще из категории “узок круг этих революционеров”. Живущий к тому же вроде как в Швейцарии, причем с еще довоенных времен – стало быть, в принципе достаточно далекий от каких-то российских дрязг и скандалов в “тусовочке”.

Тем не менее – карающая рука русскоязычного пролетариата из трудовой фейсбучной интеллигенции дотянулась и до Швейцарии – бдительные товарищи обнаружили у швейцарского писателя списанные почти вчистую абзацы из очерка некой журналистки, причем, о ужас – без ссылки!

Это, конечно, анафема. Кто-то процитировал улики в блоге, потом еще кто-то скопировал – и вот, как ни странно, седьмой день пошел. Украденные строки – никак не тянут на шедевр, чтобы их хотелось лишний раз кому-то повторить – честно говоря, во всех случаях имеем стандартный графоманский выпендреж отечественных “мастеров прозы”, которые в России извелись, мечтая писать не зная о чем, но чтоб “очень красиво”. Как-то в духе про “тьму и ненавидимый прокуратором город”, но чтобы без сюжета и без прокуратора, поскольку сюжет придумывать трудно, а про прокуратора – страшно.

Словом, тоска. Однако словесные баталии не стихают. Одни участники сурово требуют писателя Иличевского к ответу, другие агрессивно его защищают бронебойным аргументом “зато он человек хороший”, третьи (и их становится все больше) пристают к первым двум с недоуменным вопросом “Да что вы раздухарились-то так?!”

А в самом деле – не наплевать на Иличевского с его “бессобытийной” (то есть бессодержательной) прозой, который выполнил вековую мечту современной интеллигенции – навсегда застрял в Альпах? Из-за чего такой кипиш? Какой-то максимально абстрактный повод для ругани – когда одновременно сгорает Калифорния, вода в Черном море превращается в мазут, продолжается бессмысленное мочилово на фронте в 1000 км, и все еще не снят с повестки дней вопрос Третьей Мировой войны? Какой, нафиг, Иличевский в такой ситуации, пусть бы он хоть по призыву Борхеса переписал слово в слово “Дон Кихота” под своим именем?!”Что вам, тварям, Гекуба?!” – с пристрастием допрашивают интели сами себя в Фейсбуке.

Ответ очевиден. Вцепиться в литератора Иличевского – это для нашего фейсбучного интеля единственный оставшийся способ почувствовать себя живым. Имеющим значение. Способным хоть на что-то повлиять. Пусть всего лишь на судьбу пакостного Иличевского, укрывшегося в горах, как в башне из слоновой кости. Все оттого, что ни на что другое – ни на войну, ни на Трампа, ни на собственного Нацлидера, ни на перспективу превратиться в пар настоящий интеллигент повлиять никак не может. Его как будто нет вовсе.

И есть только один человек, до которого наш фейсбучник сможет дотянуться скрюченными пальцами. Нажать ему на кадык и поставить негодяю на вид. Иличевский! Ты пошто плагиатничаешь, па-ааскуда?!

Или наоборот: Иличевский – единственный, которого интель у нас может великодушно ПРОСТИТЬ. Простить – и отпустить. Выступить с прочувствованной речью в его защиту. Увидеть, что он еще может хоть кого-то СПАСТИ. Кого?- Иличевского! – Кто это? – Да неважно…

Всё как в классических строчках: “Поймали птичку голосисту – и ну сжимать ее рукой”.
Жалко отпускать даже. Еще денек посжимаем.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / Мнение «аналитика»: О геенне огненной… За что всё это Калифорнии?

10.01 / Рупор кремлевской пропаганды: «У меня есть ощущение, что нацизм возрождается в Европе»

10.01 / Мнение «аналитика»: О начале репрессий и чисток… С кого начнётся?

10.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Телеграм по запросу

10.01 / Тест: назовите известный советский фильм по актерскому составу

09.01 / Мнение: Какое-то полное раздолбайство…

09.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Пожары в Калифорнии

09.01 / Мнение: Цифровой рубль грядет!

09.01 / Рупор кремлевской пропаганды: О состоянии сирийской энергетики

09.01 / Мнение: Причина маленьких зарплат, социальный лифт для курьеров и риски безработицы в 2025 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика