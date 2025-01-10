Мнение: Твари ли мы дрожащие?



Александр Викторович Иличевский (род. 1970)

В Фейсбуке среди русскоязычной аудитории уже почти неделю растет и ширится довольно странный “срач” по поводу… обвинения в плагиате некоего писателя Иличевского. Писатель не самый известный, не самый популярный, собственно, вообще из категории “узок круг этих революционеров”. Живущий к тому же вроде как в Швейцарии, причем с еще довоенных времен – стало быть, в принципе достаточно далекий от каких-то российских дрязг и скандалов в “тусовочке”.

Тем не менее – карающая рука русскоязычного пролетариата из трудовой фейсбучной интеллигенции дотянулась и до Швейцарии – бдительные товарищи обнаружили у швейцарского писателя списанные почти вчистую абзацы из очерка некой журналистки, причем, о ужас – без ссылки!

Это, конечно, анафема. Кто-то процитировал улики в блоге, потом еще кто-то скопировал – и вот, как ни странно, седьмой день пошел. Украденные строки – никак не тянут на шедевр, чтобы их хотелось лишний раз кому-то повторить – честно говоря, во всех случаях имеем стандартный графоманский выпендреж отечественных “мастеров прозы”, которые в России извелись, мечтая писать не зная о чем, но чтоб “очень красиво”. Как-то в духе про “тьму и ненавидимый прокуратором город”, но чтобы без сюжета и без прокуратора, поскольку сюжет придумывать трудно, а про прокуратора – страшно.

Словом, тоска. Однако словесные баталии не стихают. Одни участники сурово требуют писателя Иличевского к ответу, другие агрессивно его защищают бронебойным аргументом “зато он человек хороший”, третьи (и их становится все больше) пристают к первым двум с недоуменным вопросом “Да что вы раздухарились-то так?!”

А в самом деле – не наплевать на Иличевского с его “бессобытийной” (то есть бессодержательной) прозой, который выполнил вековую мечту современной интеллигенции – навсегда застрял в Альпах? Из-за чего такой кипиш? Какой-то максимально абстрактный повод для ругани – когда одновременно сгорает Калифорния, вода в Черном море превращается в мазут, продолжается бессмысленное мочилово на фронте в 1000 км, и все еще не снят с повестки дней вопрос Третьей Мировой войны? Какой, нафиг, Иличевский в такой ситуации, пусть бы он хоть по призыву Борхеса переписал слово в слово “Дон Кихота” под своим именем?!”Что вам, тварям, Гекуба?!” – с пристрастием допрашивают интели сами себя в Фейсбуке.

Ответ очевиден. Вцепиться в литератора Иличевского – это для нашего фейсбучного интеля единственный оставшийся способ почувствовать себя живым. Имеющим значение. Способным хоть на что-то повлиять. Пусть всего лишь на судьбу пакостного Иличевского, укрывшегося в горах, как в башне из слоновой кости. Все оттого, что ни на что другое – ни на войну, ни на Трампа, ни на собственного Нацлидера, ни на перспективу превратиться в пар настоящий интеллигент повлиять никак не может. Его как будто нет вовсе.

И есть только один человек, до которого наш фейсбучник сможет дотянуться скрюченными пальцами. Нажать ему на кадык и поставить негодяю на вид. Иличевский! Ты пошто плагиатничаешь, па-ааскуда?!

Или наоборот: Иличевский – единственный, которого интель у нас может великодушно ПРОСТИТЬ. Простить – и отпустить. Выступить с прочувствованной речью в его защиту. Увидеть, что он еще может хоть кого-то СПАСТИ. Кого?- Иличевского! – Кто это? – Да неважно…

Всё как в классических строчках: “Поймали птичку голосисту – и ну сжимать ее рукой”.

Жалко отпускать даже. Еще денек посжимаем.