 

Тест: назовите известный советский фильм по актерскому составу

10.01.2025, 1:05, Разное
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Кинематограф этой эпохи подарил миру множество талантливых артистов, чьи роли навсегда вписаны в историю мирового кино. Зрители по всему миру продолжают открывать для себя советские фильмы, которые вызывают глубокие эмоции и заставляют задуматься о жизни, справедливости и моральных ценностях. Несмотря на смену времен, уроки и идеи, заложенные в этих картинах, остаются актуальны до сих пор.

Мы предлагаем вам пройти тест, который поможет проверить ваши знания о знаменитых актерах, создавших шедевры киноискусства. Готовьтесь к увлекательному путешествию в мир советского кинематографа! Удачи вам в этом захватывающем испытании!

1. Леонид Быков, Сергей Подгорный, Сергей Иванов

А) Алешкина любовь

Б) Аты-баты, шли солдаты

В) В бой идут одни “старики”

2. Юрий Яковлев, Леонид Куравлев, Александр Демьяненко

А) Опасный поворот

Б) Битва за Москву

В) Иван Васильевич меняет профессию

3. Александр Михайлов, Нина Дорошина, Людмила Гурченко

А) Они встретились в пути

Б) По семейным обстоятельствам

В) Любовь и голуби

4. Андрей Мартынов, Ирина Долганова, Елена Драпеко

А) А зори здесь тихие…

Б) Капитанская дочка

В) Белый Бим черное ухо

5. Евгений Леонов, Георгий Вицин, Савелий Крамаров

А) Джентльмены удачи

Б) И это все о нем

В) Большая перемена

Правильные ответы:

1. — А) Алешкина любовь

2. — В) Иван Васильевич меняет профессию

3. — В) Любовь и голуби

4. — А) А зори здесь тихие…

5. — А) Джентльмены удачи


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