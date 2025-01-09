Мнение: Цифровой рубль грядет!

“Китай показал цифровой юань с датой обнуления.

Новые китайские цифровые деньги будут иметь срок годности и теперь это подтверждено.

Пользователей фактически обязывают потратить цифровые юани до определенной даты, иначе они просто исчезнут”.

Интересное сообщение, что ни говори. В России, по сообщению ЦБ РФ, цифровой рубль будет введен с 1 июля с.г. Интересно, на сколько его введут, на какой срок будут “выдавать” их.