Мнение: Цифровой рубль грядет!
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“Китай показал цифровой юань с датой обнуления.
Новые китайские цифровые деньги будут иметь срок годности и теперь это подтверждено.
Пользователей фактически обязывают потратить цифровые юани до определенной даты, иначе они просто исчезнут”.
Интересное сообщение, что ни говори. В России, по сообщению ЦБ РФ, цифровой рубль будет введен с 1 июля с.г. Интересно, на сколько его введут, на какой срок будут “выдавать” их.
Источник: Размышления вольного социолога
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