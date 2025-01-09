 

Мнение: Цифровой рубль грядет!

09.01.2025, 21:30, Разное
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“Китай показал цифровой юань с датой обнуления.
Новые китайские цифровые деньги будут иметь срок годности и теперь это подтверждено.
Пользователей фактически обязывают потратить цифровые юани до определенной даты, иначе они просто исчезнут”.

Интересное сообщение, что ни говори. В России, по сообщению ЦБ РФ, цифровой рубль будет введен с 1 июля с.г. Интересно, на сколько его введут, на какой срок будут “выдавать” их.

Источник: Размышления вольного социолога


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