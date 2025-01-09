 

Рупор кремлевской пропаганды: О состоянии сирийской энергетики

09.01.2025, 21:25, Разное
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О состоянии сирийской энергетики

Что касается сирийской энергетики на которую и ослабили санкции американцы, то за месяц после бегства Асада ситуация ожидаемо ухудшилась.
Ожидаемо , для тех, кто в теме. Хотя в первые дни мне тут в комментариях восторженные сторонники ХТШ (запрещённые РФ и не только ) писали о пригнанных генераторах в Алеппо, не понимая (или понимая), что эффект сугубо рекламный, и что невозможно 2млн город обеспечивать даже в режиме частичной подачи, даже в отдельные районы более недели, без оплачиваемого.
К информации, по офиальным данным на 2021 год только в Латакии дефицит был в 1 Гвт! , а -это Латакия с населением меньше 700 тысяч, а не промышленный Алеппо.
В общем ситуация ухудшилась даже там где снабжение было 3 часа на 3 часа, стало час на 10 без света, а в среднем по стране и того хуже.
Что же случилось ? Ведь электростанции не бомбил Израиль, вокруг них не разворачивались военные действия и "асадовское подполье" не устраивало там саботажа. Более того, после роспуска армии Сирии, а также захвата всех баз и особых правительственных объектов, снабжаемых приоритетно, куда-то подевались и эти мощности!
Весьма забавно при этом риторика новых властей к населению о том, что преступный режим настолько все развалил, что теперь надо потерпеть, хотя Асад убегая вроде ни одной турбины или электростанции с собой не забрал, не говоря уже о пляжных и свадебных фотографиях))
Поэтому мало иметь электростанции и подстанции – надо ещё иметь топливо (газ и мазут) для них, которое ранее (львиную долю в виде нефти) в долг отгружал Асаду Иран.
Частично иранская нефть еще покрывала автомобильное топливо.
Нехитрый подсчёт покажет что необходимо закупки хотя бы 2 млн бар ежемесячно – а это млрд долларов, ну или садиться также на шею Катару и другим заливным ребятам, одновременно отменив субсидирование цен на электричество.
Так вот сейчас Катар и Турция пригнали 2 плавучие электростанции с мощностью на 800 мВт (которым тоже нужно топливо, но там ладно немного – дадут, как гуманитарку пока), заявлено, что снабжение планируют повысить чуть ли не на 50 процентов (!).
И снова вижу волну восторгов в сетях, слезы благодарности и т.п.)
Ну, а я, как в истории с генераторами в Алеппо, снова не могу не отметить главный упор на медийность, потому, что в практике – это слону горошина, да и то, чтоб вернуть энергоснабжение, хотя бы ко временам преступного режима.

https://t.me/knyaz_cherkasky/2816 – цинк

В том числе и по этой причине Турция планирует военную операцию в Сирийском Курдистане, чтобы отобрать у курдов и США контроль над сирийской нефтью, а счет которой можно хотя бы частично решить вышеописанные проблемы. Отсюда и риторика в стиле "Аль-Шаддади за 3 дня".
Отсюда же и сохраняющаяся гипотетическая опиция в отношениях с Россией – нефть в обмен на базы.
Само собой, всех экономических проблем Сирии это не решит.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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