Рупор кремлевской пропаганды: О состоянии сирийской энергетики

О состоянии сирийской энергетики

Что касается сирийской энергетики на которую и ослабили санкции американцы, то за месяц после бегства Асада ситуация ожидаемо ухудшилась.

Ожидаемо , для тех, кто в теме. Хотя в первые дни мне тут в комментариях восторженные сторонники ХТШ (запрещённые РФ и не только ) писали о пригнанных генераторах в Алеппо, не понимая (или понимая), что эффект сугубо рекламный, и что невозможно 2млн город обеспечивать даже в режиме частичной подачи, даже в отдельные районы более недели, без оплачиваемого.

К информации, по офиальным данным на 2021 год только в Латакии дефицит был в 1 Гвт! , а -это Латакия с населением меньше 700 тысяч, а не промышленный Алеппо.

В общем ситуация ухудшилась даже там где снабжение было 3 часа на 3 часа, стало час на 10 без света, а в среднем по стране и того хуже.

Что же случилось ? Ведь электростанции не бомбил Израиль, вокруг них не разворачивались военные действия и "асадовское подполье" не устраивало там саботажа. Более того, после роспуска армии Сирии, а также захвата всех баз и особых правительственных объектов, снабжаемых приоритетно, куда-то подевались и эти мощности!

Весьма забавно при этом риторика новых властей к населению о том, что преступный режим настолько все развалил, что теперь надо потерпеть, хотя Асад убегая вроде ни одной турбины или электростанции с собой не забрал, не говоря уже о пляжных и свадебных фотографиях))

Поэтому мало иметь электростанции и подстанции – надо ещё иметь топливо (газ и мазут) для них, которое ранее (львиную долю в виде нефти) в долг отгружал Асаду Иран.

Частично иранская нефть еще покрывала автомобильное топливо.

Нехитрый подсчёт покажет что необходимо закупки хотя бы 2 млн бар ежемесячно – а это млрд долларов, ну или садиться также на шею Катару и другим заливным ребятам, одновременно отменив субсидирование цен на электричество.

Так вот сейчас Катар и Турция пригнали 2 плавучие электростанции с мощностью на 800 мВт (которым тоже нужно топливо, но там ладно немного – дадут, как гуманитарку пока), заявлено, что снабжение планируют повысить чуть ли не на 50 процентов (!).

И снова вижу волну восторгов в сетях, слезы благодарности и т.п.)

Ну, а я, как в истории с генераторами в Алеппо, снова не могу не отметить главный упор на медийность, потому, что в практике – это слону горошина, да и то, чтоб вернуть энергоснабжение, хотя бы ко временам преступного режима.

https://t.me/knyaz_cherkasky/2816 – цинк

В том числе и по этой причине Турция планирует военную операцию в Сирийском Курдистане, чтобы отобрать у курдов и США контроль над сирийской нефтью, а счет которой можно хотя бы частично решить вышеописанные проблемы. Отсюда и риторика в стиле "Аль-Шаддади за 3 дня".

Отсюда же и сохраняющаяся гипотетическая опиция в отношениях с Россией – нефть в обмен на базы.

Само собой, всех экономических проблем Сирии это не решит.

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Источник: Colonel Cassad

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