Мнение: Причина маленьких зарплат, социальный лифт для курьеров и риски безработицы в 2025 году

1. В Школе Капитализма я рассказываю про одну популярную причину маленьких зарплат. Цитирую из статьи (ссылка):



…В Древней Греции, к примеру, наёмный труд отдавал позором: благородный человек должен был или воевать, или быть землевладельцем, но не стругать брёвна для кого-то другого за несколько монет в день.

Оставив плотника Карла и поднявшись на несколько уровней выше, мы обнаружим там, например, Владимира Путина — избранного нами президента — который использовал в качестве говорящего инструмента господина Ротенберга. Путин применил Ротенберга на Керченский пролив, подключил денежное питание и получил через оговоренный срок готовый Крымский мост. Ротенберг, в свою очередь, использовал в качестве инструментов своих подчинённых, те — своих, и так далее, вплоть до рабочих в жёлтых касках, которые закручивали ударными ключами огромные гайки на стальных конструкциях.

Таким образом, с точки зрения капиталистической экономики мы с вами — биологические элементы сложных структур типа тех, которые я перечислил в начале статьи.

Теперь, когда мы уселись в кресло и вчерне осмотрели игровое поле, можно обсудить тех, кто хронически зарабатывает мало и никак не может заработать больше. Одна из самых распространённых причин маленьких зарплат заключается в том, что их получатель… является негодным инструментом.

Вернёмся к бревну. Допустим, плотника Карла поблизости нет, и нам нужно обстругать бревно самостоятельно. Выбирая себе на базаре подходящий рубанок, мы можем заметить, что некоторые экземпляры хуже других: тупые, медленные, ненадёжные, бьются током, неудобны или испачканы в машинном масле. Платить много за такой инструмент мы захотим навряд ли, так как рынок тем и хорош, что у нас есть возможность выбирать…

2. Зарплаты курьеров в России продолжают расти быстрее инфляции. Как это ни забавно, одним из самых востребованных навыков в современном мире является навык прямохождения (ссылка):



Медианная заработная плата курьеров за январь-ноябрь выросла на 15%, до 115,6 тыс. руб. в месяц, к ноябрю они получали больше врачей (88,4 тыс. руб.), учителей (47 тыс. руб.), а также IТ-специалистов… следует из совместного обзора hh.ru и ПЭК (есть у РБК).

Кроме того, по уровню оплаты труда доставщики превзошли менеджеров по логистике и ВЭД (79,5 тыс. руб.), дизайнеров (70 тыс. руб.), бухгалтеров (62,3 тыс. руб.) и журналистов (50,4 тыс. руб.).

hh.ru и ПЭК связывают это с дефицитом работников служб доставки: за январь—ноябрь количество вакансий для курьеров выросло за год более чем на 36%, в то время как число резюме снизилось на 9%.

Дежурно напомню, что ХедХантер, на исследование которого ссылается РБК, выдаёт неточные данные — не по злому умыслу, а по объективным причинам. Во-первых, ХедХантер видит только небольшую часть рынка труда. Во-вторых, рынок труда не однороден, так что часть, которую видит ХедХантер, не пропорциональна рынку труда в целом. Ну вот как если бы вы запустили руку в мешок и достали горсть орехов. Если в этой горсти будет 40% грецких орехов и 60% фундука, это ещё не гарантия, что во всём мешке пропорция та же.

В-третьих, зарплаты в вакансиях отличаются от реальных, причём в разные стороны. Иногда зарплата не указана, а реально она 100 тысяч. Иногда на сайте предлагают 40 тысяч, а реально платят только 25 тысяч. Иногда на сайте написано 250 тысяч, а реально платят 400 тысяч.

В-четвёртых, ХедХантер видит только тех, кто ищет работу прямо сейчас. Тех, кто работает на одном месте дольше года — а это большая часть работников — ХедХантер не видит и не включает в свои отчёты.

К сожалению, журналисты крупных деловых СМИ слишком поверхностны, чтобы это понимать, поэтому они пишут с наивной прямолинейностью, что курьеры получают больше айтишников. Нет, коллеги, не курьеры получают не так много. Но всё же достаточно много, чтобы смеяться над теми, кто говорит про отсутствие социальных лифтов в России.

К примеру, пакет русских акций, который будет давать дивидендами 100 тысяч рублей в месяц, стоит сейчас на бирже 9 млн рублей. Так будет не всегда, так как после окончания Спецоперации русские акции наверняка взлетят в цене, но вот конкретно сейчас — так. Заработать 160 тысяч рублей в месяц курьеру абсолютно реально. Крутить педали придётся много, то есть дольше, чем по 8 часов в день, но всё же это будет работа не на износ, то есть без потери здоровья. Простите за грубые слова, но программист, который сидит в кресле и ест печеньки, вглядываясь в разноцветные строчки на мониторе, наносит своему здоровью значительно больше вреда, чем постоянно двигающийся курьер.

Прожить на 40 тысяч в месяц курьер может легко, так что 120 тысяч он способен с заработка откладывать. Шесть лет работы — и вот у него небольшой капиталец, приносящий ему по 100 тысяч рублей в месяц «персональной пенсии» (кстати, эти 100 тысяч будут индексироваться быстрее инфляции). Дальше можно заниматься чем угодно — начиная от реального выхода на пенсию с последующим пьянством до конца жизни и заканчивая открытием своего бизнеса. При этом если курьер реально целеустремлённый парень, за эти 6 лет он прослушал в общей сложности 3 тысячи аудиокниг, что тоже можно считать неплохим стартовым багажом.

Если учесть, что курьером может устроиться практически любой, то мы наблюдаем отличный социальный лифт для тех, у кого нет возможности войти в какой-нибудь социальный лифт поинтереснее — в айтишный или медицинский, например.

Да, я знаю, что мне сейчас напишут: «а если у курьера ноги нет, а если у него все деньги телефонные жулики украдут, а если он купит акций Сбера, а Греф сбежит с деньгами в Мексику, и банк лопнет». И действительно: многим хотелось бы прийти в МФЦ и получить там готовый талон в социальный лифт — чтобы с гарантией, с нулевым риском, и без необходимости напрягаться. Однако согласитесь: надёжный способ обеспечить себе жирную персональную пенсию к 25 годам, не имея на старте ничего, кроме готовности немного поработать сверхурочно, делает Россию настоящей страной возможностей. Полагаю, если бы мы озвучили такое предложение в Небесном СССР, где-нибудь в 1980 году, народ бы в километровые очереди выстраивался, чтобы переехать к нам.

Впрочем, из 1980 года народ бы советская власть не выпустила — в том числе и по идеологическим причинам. Тех, кто своим тяжёлым трудом поднимался на социальных лифтах, Ленин презрительно называл «мелкими хозяйчиками», а на тех, кому подняться в итоге удавалось, коммунисты вешали оскорбительный ярлык «нуворишей», «новых богачей».

3. К вопросу о том, что ещё ценится на рынке труда в 2025 году. И нет, это не диплом вуза (ссылка):

Лидеры рынка — HR-эксперты и топ-менеджеры крупнейших российских компаний отметили, что в следующем году работодатели будут чаще смотреть на реальный опыт соискателей, оценивая кандидатов по конкретным кейсам, тестовым заданиям, профессиональным достижениям, а не по диплому. Также будут востребованы кандидаты с развитыми гибкими навыками — адаптивностью, креативностью и умением находить общий язык с коллегами.

Также на рынке труда будут востребованы специалисты, умеющие эффективно делегировать нейросетям рутинные задачи, ИИ-эксперты, промпт-инженеры и специалисты по машинному обучению. Кроме того, ИИ вошел в топ-5 трендов благодаря возможности автоматизировать рекрутинг: составить описания вакансий, отбирать релевантные отклики, ранжировать резюме и давать соискателям развернутую обратную связь. Это ускоряет процесс найма, а вместе с тем — экономит время и деньги компаний.

В 2025-м также укрепится тренд на человекоцентричность — он станет годом кандидатов, отмечают эксперты. Работодатели стараются создать психологический комфорт и атмосферу в коллективе, прозрачные внутренние процессы, четкие диапазоны зарплат, гибкие условия труда.

Запомните этот твит. «Эксперты», прогнозы которых отбирают для публикации в крупных российских СМИ, всегда работают по одной и той же методичке. Они берут текущую ситуацию и… дорисовывают график в том же направлении — плюс-минус 3%. Доллар вырос в прошлом году с 30 до 33 рублей? Пишем на следующий год «рост до 36 рублей». Производство ухокрутов упало за год с 900 тысяч до 850 тысяч? Пишем на следующий год «упадёт до 800 тысяч». Потом эксперты сдабривают свой «прогноз» консенсусной стерилизованной банальщиной из водянистых статей других «экспертов», а потом немедленно забывают о своём прогнозе. И правильно делают, так как публика, на которую такие «прогнозы» рассчитаны, тоже забывает их сразу же после прочтения. Задать элементарный вопрос — «а какой процент прогнозов у этого эксперта сбылся?» — среднему читателю деловых СМИ даже в голову не придёт.

В реальной жизни «годом кандидатов» 2025 может и не стать, так как сразу несколько факторов готовы полностью перетряхнуть рынок труда. Во-первых, окончание СВО — вполне вероятное событие — высвободит огромное количество кадров как с фронта, так и с оборонных предприятий. Во-вторых, китайцы уже сейчас продают частникам машины с автопилотами: к примеру, AION V, который мы с вами недавно обсуждали (ссылка). Водителей, над которыми завис этот топор, у нас миллионы. В-третьих, тот самый ИИ, который, как пишут эксперты, может «отбирать релевантные отклики и ранжировать резюме», на Западе уже массово выпинывает людей с рабочих мест. Напомню, уровня среднего «оператора ПК» нейросети в 2024 году достигли. Наконец, на Западе сейчас идут волны увольнений айтишников. Мы, конечно, огорожены санкциями от западных рынков, однако заграждение проницаемо — часть айтишников в России удалённо работает на Запад до сих пор. Если на Западе работа для них закончится, они включатся в борьбу за рабочие места в Яндексе, ВТБ и в прочих русских компаниях.

Так вот, в 2024 мы действительно наблюдали «рынок кандидата». Работы было полно, а работников мало, поэтому найти работу было элементарно, а зарплаты быстро росли. Типичный эксперт деловых СМИ делает из этого вывод: в 2025 всё будет так же, как и в 2024, плюс-минус 3% для «надёжности». Однако я перечислил четыре события, каждое из которых может в своих сегментах рынка ситуацию сдвинуть не на 3%, а на 93%, то есть щелчком перекинуть рынок из положения «дефицит кадров» в положение «безработица». Как полагаете, можем мы с вами быть уверены, что ни одно из этих четырёх событий не произойдёт?