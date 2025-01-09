 

Мнение: Трамп и Гренландия

09.01.2025, 20:30, Разное
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Трамп, похоже, всерьёз вцепился в Гренландию, и по-настоящему загорелся идеей присоединить Гренландию к США. Народ тут в соцсетях переполошился, мол, неужели США готовы силой отобрать Гренландию у Дании – но едва ли всё настолько брутально. Похоже, Трамп хочет Гренландию попросту купить у датского короля. По сходной цене. Всякого рода эксперты крутят эту мысль так и этак, и пока консенсус – что такой ход вполне возможен, мол, если цена датчан устроит, то почему нет.

В принципе, если это случиться, появится очень красноречивый прецедент – напрямую относящийся и к нам. Ведь неизбежно появится вопрос – а почему ж тогда Россия попросту не купила тот же Крым у Украины, тем более, что такая идея тогда, во второй половине “десятых”, высказывалась? Почему было не купить Крым напрямую и не “закрыть вопрос”, кстати, для отмены первых появившихся санкций, и сохранить нормальные отношения с Украиной, в частности, и авантюра Стрелкова с “захватом Донбасса”, с идеей потом “обменять Донбасс на Крым” уже не имела бы смысла? Если Трампу можно купить Гренландию “при полном непротивлении сторон” – то ведь, наверно, и купить Крым тоже можно было? Про то, что “жалко денег” – говорить бессмысленно, так как понятно, что на войну всяко ушло в разы или даже на порядок больше.

Почему нет?! Протупили, идиоты.

Источник: Размышления вольного социолога


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