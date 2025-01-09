Историк: ЦРУ выдумало джинсы, чтобы развалить СССР

Историк Юрий Мухин заявил, что американские джинсы разрабатывались в рамках плана Центрального разведуправления США по развалу Советского Союза. На такую мысль специалиста навели исследования патриотических психологов и ведущих биоэнергетиков.

Получив первоначальный тезис о том, что джинсы вызывают различные антигосударственные и греховные мысли, Мухин развил идею – он предположил, а затем доказал, что ЦРУ привлекло тысячи актёров, которые изображали обычных американцев, но на самом деле создавали иллюзию популярности джинсов.

«Это был настоящий театр. Советских граждан специально водили по заранее подготовленным маршрутам, где западные агенты играли роли простых людей. Они не просто рекламировали джинсы, но ещё и создавали иллюзию, что не голодны и довольны жизнью. За миску похлёбки!» – рассказал историк.

После успешного завершения операции и распада СССР джинсы действительно появились в Америке, но уже как импортный товар из Белоруссии. Сейчас, по словам Мухина, их продолжают использовать как «средство контроля и зомбирования и чужих, и своих».

—