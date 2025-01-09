Рупор кремлевской пропаганды: Сталин на Амуре
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Всероссийское общество охраны памятников предложило восстановить в Хабаровске памятник Сталину на берегу реки Амур.
Памятник был снесен во времена Хрущева в период десталинизации.
Ранее в Хабаровске уже установили один памятник Сталину.
Ветер истории.
—
Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
Смотреть комментарии → Комментариев нет