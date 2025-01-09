 

Рупор кремлевской пропаганды: Сталин на Амуре

09.01.2025, 19:25, Разное
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Всероссийское общество охраны памятников предложило восстановить в Хабаровске памятник Сталину на берегу реки Амур.
Памятник был снесен во времена Хрущева в период десталинизации.
Ранее в Хабаровске уже установили один памятник Сталину.
Ветер истории.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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