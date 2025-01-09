Рупор кремлевской пропаганды: Сталин на Амуре

Всероссийское общество охраны памятников предложило восстановить в Хабаровске памятник Сталину на берегу реки Амур.

Памятник был снесен во времена Хрущева в период десталинизации.

Ранее в Хабаровске уже установили один памятник Сталину.

Ветер истории.

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Источник: Colonel Cassad

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