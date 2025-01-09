Новая система Bosch защитит батареи электробайков от краж — но есть нюанс

На повсеместное распространение электрических велосипедов немедленно среагировали воры, сделав своей главной добычей наиболее ценную деталь — аккумуляторы. Ситуация становится все критичнее — не помогают даже механические замки. В ответ один из ведущих производителей электротехники Bosch разработал цифровую защиту с ИИ — Battery Lock.

Цифровая защита активируется через специальное приложение eBike Flow, после чего аккумулятор блокируется сразу после выключения электровелосипеда. Попытка поставить заблокированную батарею на другой велосипед Bosch ни к чему не приведет — без поддержки «родного» двигателя она не включится.

Для блокировки можно использовать несколько цифровых ключей, а чтобы, к примеру, одолжить аккумулятор приятелю — его можно временно разблокировать. Система блокировки распространяется на всю линейку батарей Bosch для смарт-систем, включая DualBattery.

Однако есть небольшой нюанс: для активации Battery Lock потребуется подписка после первого «бесплатного» года — $35/40 евро в год. Критики вполне справедливо утверждают, что она должна быть стандартной функцией безопасности. Иначе те, кто откажется или не сможет заплатить вновь окажутся беззащитными против воров. Bosch представит Battery Lock на CES 2025.Источник — Bosch