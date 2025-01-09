Швейцарский тестер для слюны покажет, насколько вы близки к выгоранию

На выставке CES 2025 швейцарский стартап Nutrix AG представил устройство для измерения уровня стресса под названием cortiSense. Это датчик, который анализирует слюну на содержание в ней кортизола. На основе этих данных можно отслеживать, как меняется уровень стресса человека в течение дня, чтобы помочь ему улучшить его психическое здоровье.

Авторы стартапа прямо позиционируют свое детище как корпоративное решение, инструмент для контроля того, насколько работники близки к выгоранию. Потому что это чревато потерями, финансовыми и кадровыми. С другой стороны, бизнес зачастую стремится экономить на медицинском обслуживании персонала, поэтому Nutrix AG предлагает некую «золотую середину». А именно — цифровую платформу gSense для сбора и анализа данных об уровне стресса работников, с целью принятия дальнейших организационных мер.

Финансовая сторона вопроса скрыта, но известно, что датчики будут одноразовыми, а измерения требуется проводить не менее четырех раз в день. Для измерения уровня кортизола нужно держать датчик во рту 3-5 минут, но увидеть показатели сразу после анализа не выйдет – информация уходит в облачный сервис. Там заказчику услуги предлагается несколько платных опций, от мониторинга уровня стресса, активности, избыточного веса и т.д. для каждого пользователя, до составления персонального плана по оздоровлению.

Источник — Engadget