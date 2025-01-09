 

Пассажир попытался выпрыгнуть из самолета во время ссоры со своей девушкой

09.01.2025, 15:50, Новости дня
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Пассажирам рейса JetBlue пришлось усмирять мужчину, который открыл аварийную дверь и попытался выйти из самолета в разгар ссоры с девушкой, сообщает NBC Boston.

Инцидент в самолете авиакомпании JetBlue, вылетавшем из международного аэропорта Бостона Логан, произошел 7 января и привел к открытию трапа самолета, когда он находился на рулежной дорожке около 19:30. Один из пассажиров рассказал, что слышал, как на заднем ряду ссорилась пара, после чего партнер встал, пошел по центральному проходу и схватился за аварийную дверь.

Сообщается, что среди пассажиров был агент ФБР, которому удалось удерживать мужчину на борту до прибытия полиции штата Массачусетс, которая задержала его для дальнейшего допроса. Личность пассажира не была раскрыта, однако его арестовали, и он должен предстать перед судом. Пока не известно, какие обвинения ему предъявлены.


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