Широкопрофильные эксперты Скотт Риттер и Юрий Лоза подрались, столкнувшись в московском музее космонавтики

В Москве охранникам музея космонавтики и полицейским пришлось разнимать видных широкопрофильных экспертов Юрия Лозу и Скотта Риттера – мужчины столкнулись в одном из залов и после короткой перепалки перешли к рукоприкладству.

Очевидцы рассказали, что Риттер громко восхищался успехами СССР и Роскосмоса, одновременно ругая NASA и Илона Маска; при этом он вёл прямой эфир в RUTUBE. В какой-то момент от стены отделилась тень человека в капюшоне, которым оказался бард, музыкант, поэт, критик, искусствовед, геодезист, политический аналитик Юрий Лоза. Россиянин в грубой форме поинтересовался, почему Риттер дезинформирует широкую общественность.

«Риттер ответил, что ничего не понял, но флоридская подворотня научила его бить первым, после чего Лоза получил такой удар, что выронил канистру с бензином», – сказал свидетель драки.

В результате потасовки сам музей и экспонаты получили повреждения на сумму около 480 тысяч рублей – в частности, была помята фуражка майора НКВД Рябушкина, наставлявшего Сергея Королёва. Возмещать ущерб, по всей видимости, придётся страховщикам.

«Один иностранец, другой известный артист – не привлекать же их. При этом ущерб смешной, чуть больше месячной зарплаты охранника музея», – сказал источник в органах.

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