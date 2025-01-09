 

Широкопрофильные эксперты Скотт Риттер и Юрий Лоза подрались, столкнувшись в московском музее космонавтики

09.01.2025, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Москве охранникам музея космонавтики и полицейским пришлось разнимать видных широкопрофильных экспертов Юрия Лозу и Скотта Риттера – мужчины столкнулись в одном из залов и после короткой перепалки перешли к рукоприкладству.

Очевидцы рассказали, что Риттер громко восхищался успехами СССР и Роскосмоса, одновременно ругая NASA и Илона Маска; при этом он вёл прямой эфир в RUTUBE. В какой-то момент от стены отделилась тень человека в капюшоне, которым оказался бард, музыкант, поэт, критик, искусствовед, геодезист, политический аналитик Юрий Лоза. Россиянин в грубой форме поинтересовался, почему Риттер дезинформирует широкую общественность.

«Риттер ответил, что ничего не понял, но флоридская подворотня научила его бить первым, после чего Лоза получил такой удар, что выронил канистру с бензином», – сказал свидетель драки.

В результате потасовки сам музей и экспонаты получили повреждения на сумму около 480 тысяч рублей – в частности, была помята фуражка майора НКВД Рябушкина, наставлявшего Сергея Королёва. Возмещать ущерб, по всей видимости, придётся страховщикам.

«Один иностранец, другой известный артист – не привлекать же их. При этом ущерб смешной, чуть больше месячной зарплаты охранника музея», – сказал источник в органах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Странные металлические шары стали самым частым видом НЛО в прошлом году

09.01 / Мнение: Трамповский разворот

09.01 / В Петербурге откроются пункты приёма сосулек

09.01 / Мнение «аналитика»: О наследии высокоразвитой цивилизации… Что с ним сделали дикари?

09.01 / Рупор кремлевской пропаганды: В январе Государственная Дума доберется до видеоигр

09.01 / Александр Лукашенко пообещал показать Сергея Тихановского в обмен на снятие санкций

09.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Иных уж нет…

09.01 / Китай приостановил действие договора о поставках воды из Байкала

09.01 / На Кубани выбрали самый эффективный способ очистки мазута

08.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Музей “Вологодская ссылка”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика