 

Армения начинает процесс вступления в Евросоюз

09.01.2025, 14:50, Новости дня
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Правительство Армении одобрило законопроект о начале процедуры вступления в Европейский Союз. Теперь документ поступит на обсуждение в парламент. В то же время премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что решение о присоединении к ЕС может быть принято только на всенародном референдуме.

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян отметил, что Армения успешно развивает сотрудничество с Евросоюзом, и ЕС оказывает Еревану политическую поддержку. Так, в Армении действовала миссия гражданских наблюдателей Союза.

“Армения готова быть настолько близкой к ЕС, насколько ЕС считает это возможным. Я имею в виду начало визовой либерализации и ряд других инструментов, которые использовались или обсуждаются с ЕС”, – цитирует Мирзояна РБК.

Напомним, что власти Грузии прекратили процесс интеграции в ЕС, взяв курс на сближение с Россией. Это привело к массовым оппозиционным выступлениям. В ходе Второй Карабахской войны Армения убедилась, что на Россию рассчитывать не приходится и сделала соответствующие выводы.


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