Мнение: Трамповский разворот

Дональд Трамп пришёл к власти под лозунгом остановки марксистского безумия, от которого Америку лихорадило последние 15-20 лет. Для тех, кто не интересуется политикой: да, все эти европейские ценности, над которыми мы привыкли смеяться, это марксизм, причём не только по сути, но и по самоназванию — леваки сами себя называют марксистами или даже «тренированными марксистами» (пример, пример).

Главные головы левой гидры — радикальная экология, борьба против белых, борьба против мужчин, борьба против семьи, срамобесие и, разумеется, борьба против богатых. Теоретическая база следующая — быть сильным плохо, следовательно, надо всегда быть на стороне слабого против сильного. Быть на стороне природы против человека, на стороне негров против белых и так далее. Само собой, «угнетённым» такая защита только вредит, однако марксистам это не так важно.

Так вот, Дональд Трамп пообещал леваков остановить. Технически это будет означать возврат в США второй половины XX века — с крепкой американской одноцветной разнополой семьёй, с высокой рождаемостью, с киногероями типа сурового Рэмбо-Терминатора и всех этих красивых девушек-в-беде, которых сильным мужчинам приходится спасать. К этому добавится поддержка бизнеса и высылка нелегальных мигрантов — с постепенной легализацией тех из них, кто готов вкалывать ради гражданства на грязных и тяжёлых работах, куда белые американцы не идут.

Мне пишут, что Марк Цукерберг отменяет левацкую цензуру в своих экстремистских Фейсбуке и Инстаграме (ссылка). Вероятно, так, хотя, конечно, формальные правила мало что значит. Один из главных коллективных блогов Рунета, к примеру, наполовину оккупирован русскоязычными иностранцами, так как модераторы охотно пропускают разжигающие посты и терпят ботоферму, которая такие посты лайкает, а ленивые владельцы ресурса не мылят модераторам за это головы. Проще говоря, если Цукерберг формально смягчит правила, но не уволит в полном составе старый модераторский корпус, политика модерации на Фейсбуке-Мете изменится навряд ли.

Более ясный знак трамповских перемен — корпорация МакДональдс, которая отказывается от политики «разнообразия», то есть от политики угнетения белых традиционных мужчин (ссылка). Тут уже всё прозрачно: корпорация решила, что может уволить левацких комиссаров, и что ей при Трампе ничего за это не сделают.

Есть и другие знаки, местами забавные. К примеру, сделавшие легендарного «Ведьмака» поляки — недостойные приспособленцы, чутко держащие нос по ветру. Не так давно они официально объявили, что работают над «Ведьмаком 4», и показали публике видео с главной героиней, девушкой Цири. В «Ведьмаке 3» Цири имела внешность студентки, причём не просто студентки, а самой красивой девушки на всём первом курсе. В рекламном ролике «Ведьмака 4» нам показали в роли Цири крепко отъевшуюся даму с характерным испитым лицом. В принципе, в канву сюжета укладывается: ведьмачьи эликсиры делают на спирту, а пить их Цирилле приходилось по нескольку флаконов в день. Однако игровое сообщество возмутилось, наклепав издевательских видео, где Цири пьёт пиво и ест гамбургер.

Причины, по которым польские разработчики сделали Цири некрасивой, понятны. Уродовать женщин в фильмах и играх — классическое требование леваков, а польская студия как раз попала недавно в центр скандала, когда выяснилось, что она инфильтрована левацкими комиссарами, и что нанятые по квотам радужные иностранцы не способны выполнять работу дизайнеров и программистов (ссылка). Так вот — стоило только Дональду Трампу победить, как польская студия… вернула Цири в привычный образ красивой девушки — повзрослевшей, но всё же не спившейся (ссылка).

Подобных примеров много: я не буду утомлять вас, перечисляя их десятками. Поднятая Трампом волна реакции обещает марксистам тяжёлые времена.

И, знаете, я бы хотел понасмехаться в конце поста над чудаками из Мельбурна, которые открыли недавно радужный банкинг и дают в долг деньги меньшинствам — в том числе на смену пола и первертную свадьбу. Почва для шуток и каламбуров плодородная, так как должника, не вернувшего вовремя долг, заёмщики часто причисляют мысленно к АБВГД.

Понасмехаться, однако, не получится, так как у нас, в России, дела обстоят не лучше, чем в Австралии. Вот чёртова дюжина русских системообразующих банков ЦБ (ссылка) — это главные наши банки, устойчивость которых дополнительно поддерживает ЦБ. И я сейчас проверил — каждый (!) из этих 13 банков активно заигрывает с ЕСЖ, то есть с углеродной мерзостью и прочими составляющими старой американской повестки. Другие корпорации, разумеется, от банков не отстают, а средний бизнес берёт со старших товарищей пример.

Складывается совершенно не смешная ситуация.

1. Дональд Трамп при полной поддержке уставшего от унижений американского народа загоняет радугу в подполье.

2. Наши громкие шизопатриоты с телевизора и Телеграма продолжают натужно шутить про задний привод и тому подобное, как будто США до сих пор в 2024 году.

3. Наши менеджеры разного уровня продолжают в охотку отдаваться американской повестке, причём особенно глубокие корни ЕСЖ пускает в образовательной системе. Шизопатриоты, будучи постоянными членами одной большой мишпухи, ссориться с корпоратами и чиновниками не хотят, так что на эту тему оглушительно молчат.

4. Если раньше левацкая повестка была гирей, которая тянула вниз США, то теперь эту гирю носим на ноге мы.

Дела обстоят не так плохо, как могли бы: у нас законодательно запрещена пропаганда радуги и пропаганда чайлд-фри, так что конкретно эти две темы комиссарам из наших ЕСЖ-отделов педалировать будет тяжело. Однако они продолжат вредить экономике, шантажируя «углеродным следом» тех, кто реализует новые проекты, они продолжат следить за расовым и половым разнообразием, продвигая в начальство своих бестолковых ставленников, и они продолжат вести антисемейную пропаганду в духе «одиночка с котом — наш лучший клиент».

Вместе с тем, главная моя надежда на сегодняшний день — провал Трампа на каком-нибудь этапе. Сопротивление ему глубинарии оказывают отчаянное, согласия в его лагере нет, экономика и демография США в глубокой пропасти и, вообще, его успех отнюдь не предрешён. Если же у Трампа всё получится, нам придётся тяжко: вот как если бы мы стояли против сильного боксёра, и тут его тренер внезапно решил отвязать нашему противнику левую руку от спины.