В Петербурге откроются пункты приёма сосулек

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09.01.2025, 13:33, Разное
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Администрация Санкт-Петербурга разработала эффективную программу по борьбе с ледяными сталактитами.

Из-за того что средств муниципального бюджета из года в год оказывается недостаточно, к работе планируется привлечь волонтёров. Любой желающий может помочь любимому городу и принести ледяные наросты в пункты приёма сосулек.

– Конечно, нам больше нравится сбивать сосули лазером, но в этом году такая возможность объективно отсутствует. А вот неравнодушные петербуржцы наверняка готовы помочь нам и себе за вознаграждение, – заявил глава департамента ЖКХ Санкт-Петербурга Иван Соляной.

Все сданные в пункты приёма сосульки будут взвешены, и по окончании месяца лица, оказавшиеся наиболее активными в помощи коммунальщикам, получат разные виды поощрений – они смогут получить дополнительные талоны в поликлиники, несколько бесплатных поездок на городском транспорте, билеты в театры и на цирковые представления.

– Это можно назвать и гуманитарной акцией. В каждом районе у нас выступают хоры ветеранов, а зрителей найти не можем. Так будет всем хорошо: с утра собрал сосульки, вечером идёшь на культурное мероприятие, – подытожил главный коммунальщик города.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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