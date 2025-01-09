Мнение «аналитика»: О наследии высокоразвитой цивилизации… Что с ним сделали дикари?

Это очень грустное фото. А комментарий к нему сложно изложить без мата.

На снимке — уникальные корабли. Флагманы советского морского космического флота «Космонавт Юрий Гагарин» и «Академик Сергей Королёв». И вот они, ещё не старые, вполне жизнеспособные, прошли свой последний путь через пять морей и один океан, чтобы… отправиться на металлолом.

Ну, слов нет, как это больно и обидно!

Чтобы вы понимали… Одиннадцать этажей в высоту, 231 м в длину, силовая установка мощностью 19 тыс. л.с., водоизмещение 45 тыс. тонн, почти неограниченная дальность хода (20 тыс. миль по топливу), более 350 человек экипажа и научных сотрудников. И всё это — корабль «Космонавт Юрий Гагарин». Он один мог легко заменить наземный Центр управления полётами в космос, находясь в любой точке мирового океана.

Корабль опередивший время… По некоторым оценкам — на полвека. Построенный в 1969 году «Космонавт Юрий Гагарин» мог поддерживать обмен радиосигналами с автоматическими межпланетными космическими станциями, находящимися в любой точке Солнечной системы, вплоть до орбиты Плутона. Но главная его миссия — устойчивая связь с космонавтами на орбите. Благодаря мощному флоту таких кораблей, бороздивших воды Атлантики, Индийского и Тихого океанов, #СССР мог наблюдать, управлять и связываться с космическими аппаратами в практически беспрерывном режиме.

Не менее уникальным был и «Академик Сергей Королёв». На нём впервые в мире была установлена аппаратура, которая позволяла поддерживать одновременную двустороннюю связь и управление космическими объектами на расстоянии до 400 тыс. километров в двух диапазонах частот. Тогда такой возможности не имели даже наземные пункты управления, которые осуществляли связь и управление только в одностороннем режиме.

Оба этих корабля строились всем Советским Союзом. В производственной кооперации было задействовано более 200 разработчиков и поставщиков. Так, в Москве разрабатывались радиотехнические комплексы “Мезон” и Румб”, а также криогенное оборудование радиоприёмных устройств. В Ленинграде проектировались и изготавливались опорно-поворотные устройства мощных антенных систем. В Горьком — антенные зеркала. Российскими НИИ создавался навигационный комплекс с повышенной точностью определения географического места судна, что было необходимо для выполнения траекторных измерений. На конец 1980-х планировалась глубокая модернизация обоих научных лайнеров, включая установку современных компьютеров и новых, более мощных передатчиков.

Но судьба и #Украина распорядились иначе.

Когда-то давно по решению советского руководства «Космонавт Юрий Гагарин» и «Академик Сергей Королёв», построенные и содержавшиеся на средства Союзного бюджета, были приписаны к порту Одессы. Тогда это казалось чистой формальностью. Но перестало ей быть в конце 1991 года, когда «незалежная» Украина в условиях общей неразберихи в одностороннем порядке хапнула изрядную часть общесоюзного имущества. В том числе и оба научных корабля, являвшихся на тот момент собственностью АН СССР. Что весьма примечательно: ещё несколько лет после этого Российская Академия наук честно перечисляла украинской стороне деньги в оплату портовой стоянки этих судов. Но…

Обеспечить их сохранность Украина не захотела или не смогла. Корабли после возвращения из океанского похода в октябре 1991 года толком не охранялись, на них стали проникать мародёры. Эти шакалы выносили всё стоящее — от уникальной аппаратуры ценой в миллионы долларов до потрёпанных кресел из огромного кинотеатра. Но особой популярностью у них пользовался цветной металл, которого на каждом судне были десятки тонн. Срезали и вырвали всё, до чего смогли дотянуться.

Цинизм той эпохи всеобщего упадка наглядно иллюстрирует показательный факт: на «Космонавте Юрии Гагарине» был варварски разграблен даже судовой музей с личными вещами пионера Космоса. А «незалежные» украинские власти то ли закрывали глаза на бесчинства мародёров, то ли сами участвовали в присвоении редких артефактов, которые почти наверняка осели в личных коллекциях через аукционы. В итоге, когда комиссия РАН, прорвавшись через огромные бюрократические препоны, приехала для инспекции флагманов и переговоров об их судьбе, она увидела, что предмет договорённостей де-факто отсутствует. Оба корабля были уже в нефункциональном состоянии, хотя и держались на плаву.

Как оказалось, ненадолго.

В 1996 году и «Космонавт Юрий Гагарин», и «Академик Сергей Королёв» были проданы украинскими властями на металлолом по демпинговой цене 170 долл. за тонну.

И в этой истории — как раз и есть квинтэссенция победившего украинства?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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