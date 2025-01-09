 

Опубликованы имена знаменитостей, чьи дома сгорели в Калифорнии

09.01.2025, 11:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Издание Page Six опубликовало список знаменитостей, чьи дома сгорели в результате сильнейшего за последние годы лесного пожара в Калифорнии.

Пылающая Калифорния: пожарные пытаются сдержать торнадо огня. Фоторепортаж

В результате пожара своих домов лишились Энтони Хопкинс, Джон Гудмен, Анна Фэрис, Майлз Теллер, Юджин Леви, Билли Кристал, Адам Броуди и Лейтон Мистер.

Все эти дома находились в районе Пасифик-Палисейдс (между Санта-Моникой и Малибу), где огнем уничтожены тысячи строений.

Ранее портал TMZ сообщал, что в Малибу сгорел пляжный дом актрисы и светской львицы Пэрис Хилтон.

Стоимость каждого дома голливудских знаменитостей, уничтоженных пожаром, составляла миллионы долларов. Как передает ABC News, совокупный ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе превысил 50 миллиардов долларов.

Агентство Associated Press отмечает, что в результате пожаров сгорели до десяти школ, в том числе школа Палисейдс-Чартер, показанная в фильме ужасов “Кэрри” (1976) и в телесериале “Волчонок” (2011).


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Турист выжил после двух недель в дикой природе, питаясь ягодами и двумя батончиками мюсли

09.01 / Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях армии РФ на 1051-й день войны

09.01 / Пожары в Калифорнии – объявлен режим масштабного бедствия, есть жертвы

08.01 / Авиаудар армии РФ по Запорожью, не менее 13 погибших

08.01 / Маск отвечает Трюдо – “Девочка, ты уже не губернатор Канады”

08.01 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1050-й день войны

08.01 / NATO берет под охрану подводные коммуникации на Балтике

08.01 / Атака беспилотников в РФ – причинен ущерб промышленному предприятию в Энгельсе

08.01 / “Украина-24” – ВСУ нанесли удар по топливохранилищу базы дальней авиации в Энгельсе

08.01 / Лесные пожары в Калифорнии, в зоне эвакуации дом Камалы Харрис

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика