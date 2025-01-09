Александр Лукашенко пообещал показать Сергея Тихановского в обмен на снятие санкций

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время обсуждения с силовиками избирательной кампании допустил возможность показать видеоролик с отбывающим 20-летний срок тюремного заключения видеоблогером Сергеем Тихановским.

Однако для этого Евросоюзу требуется выполнить ряд требований, одно из которых – снятие санкций.

Белорусский лидер отверг обвинения в применении им политических репрессий и направил официальное приглашение европейским наблюдателям проконтролировать прозрачность избирательного процесса на отдельных избирательных участках в белорусских колониях.

– Говорили на Западе, что Лукашенко-диктатор якобы замучал своих политических оппонентов в тюрьмах. Ничего подобного, у нас полная свобода. Простой рабочий с завода Протасевич, захотел навестить Бабарико с Колесниковой, пожалуйста, ему никто не мешал, — отметил Лукашенко. — Как только эти двое рабочих нормы свои отработали, сразу мы им свидание организовали. И всё, спокойно отбывают свой срок, кормят по расписанию, я это лично проконтролировал.

Глава государства также ответил европейским лидерам по поводу «глубокой озабоченности нахождением некоторых лиц в белорусских исправительных учреждениях» и предложил заключить «взаимовыгодную сделку».

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