Пожары в Калифорнии – объявлен режим масштабного бедствия, есть жертвы
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Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии, пишет пресс-служба Белого дома. Это решение открывает доступ к федеральной помощи для жителей округа Лос-Анджелес.
Белый дом поясняет: “Люди смогут получить гранты на временное жилье, ремонт домов, низкопроцентные кредиты для покрытия ущерба, не покрываемого страховкой, а также другую поддержку для восстановления своих хозяйств и бизнеса”.
Пылающая Калифорния: пожарные пытаются сдержать торнадо огня. Фоторепортаж
Как передает ABC News, ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе превысил 50 миллиардов долларов.
Известно о не менее пяти погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе.
Ситуация остается критической: площадь возгорания растет, огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.
В наибольшей степени от пожара пострадал район Пасифик-Палисейдс (между Санта-Моникой и Малибу), где огнем уничтожены тысячи строений.
Начинают поступать сведения о пострадавших знаменитостей. В частности, портал TMZ сообщает, что в Малибу сгорел пляжный дом актрисы и светской львицы Пэрис Хилтон.
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