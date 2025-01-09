 

Тест: угадайте известный советский фильм по кадру с моряками и матросами

09.01.2025, 0:15, Разное
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Помните ли вы культовые советские фильмы о моряках и их приключениях? Каждая из этих картин погружает нас в мир морских сражений, дружбы и любви. Давайте проверим свои знания и узнаем, кто из вас сможет угадать фильмы по кадрам с морем. Настоящие капитаны справятся с этой задачей на ура.

1. Из какого фильма этот кадр?

А) Адмирал Ушаков

Б) Моонзунд

В) Корабли штурмуют бастионы

2. Из какого фильма этот кадр?

А) Мы из Кронштадта

Б) Порт-Артур

В) Броненосец “Потемкин”

3. Из какого фильма этот кадр?

А) Гиганты Арктики

Б) Бронекатер

В) Одиночное плавание

4. Из какого фильма этот кадр?

А) Слушать в отсеках

Б) Пираты XX века

В) Берегите женщин

5. Из какого фильма этот кадр?

А) Песнь Шахиризады

Б) Юнга Северного флота

В) Крейсер “Варяг”

Правильные ответы:

1. — Б) Моонзунд

2. — В) Броненосец “Потемкин”

3. — В) Одиночное плавание

4. — А) Слушать в отсеках

5. — В) Крейсер “Варяг”


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