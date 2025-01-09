Тест: вспоминаем кинофильм “Новогодние приключения Маши и Вити”

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09.01.2025, 0:15, Разное
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ВОПРОСЫ

1. По какому адресу располагалась избушка Бабы Яги?

А. Тупик нечистой силы, 13

Б. улица Зла, 6

В. переулок Порчи, 23

2. Как зовут дикого кота?

А. Баюн

Б. Матвей

В. Андрей

3. Зачем Маша и Витя отправились в Кощеево царство?

А. отнести подарки

Б. спасти Новый год

В. за Снегурочкой

4. Благодаря Маше Кощей Бессмертный согласился освободить из плена Снегурочку. Почему?

А. девочка громко плакала

Б. она обещала избавить его от зубной боли

В. Маша обещала остаться у него

5. Баба Яга, Дикий Кот и Леший – это вокально-инструментальное трио. Как оно называется?

А. “Дикие гитары”

Б. “Трио дикарей”

В. “Нечистые артисты”

6. С помощью какого предмета Витя победил Кощея?

А. игла

Б. зеркало

В. магнит

7. Как Витя одолел Дикого Кота?

А. выпустил мышку

Б. накормил

В. почесал за ухом

ОТВЕТЫ

1. А. Тупик нечистой силы, 13

2. Б. Матвей

3. В. за Снегурочкой

4. Б. она обещала избавить его от зубной боли

5. А. “Дикие гитары”

6. В. магнит

7. А. выпустил мышку


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